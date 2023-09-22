Майкл Кейн сообщил, что вынужден уйти на пенсию

В 2021 году легендарный британский актер Майкл Кейн вызвал волну обсуждений, когда сказал, что роль в фильме «Бестселлер» может стать последней в его карьере. Представители двукратного обладателя «Оскара» вскоре уточнили, что слова артиста не следует расценивать как заявление об уходе из кино. Спустя два года Кейн, похоже, все-таки заканчивает актерскую карьеру. В свежем интервью The Telegraph он сказал:

«Мне уже 90, черт возьми. Я не могу нормально ходить и тому подобное. Я вроде как ушел на пенсию».

Если Кейн действительно перестал сниматься, тогда его последним фильмом станет «Великий беглец», в котором он исполнил роль ветерана Второй мировой войны, сбегающего из дома для престарелых, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Эта картина основана на реальной истории: 89-летний ветеран военно-морских сил Великобритании Берни Джордан сбежал из-под опеки, чтобы отправиться во Францию на церемонию в честь 70-ти лет со дня высадки союзников в Нормандии.

Кейт остался очень доволен работой над этим фильмом. Из-за пандемии COVID актер не снимался три года и думал, что на этом его дела в кино закончены, но поступило предложение, от которого он не смог отказаться. Кейн поведал:

«Мне дали хорошую трость для ходьбы, так что я смог сниматься в сценах, где это было нужно. Я отыгрывал один раз, а затем падал. Но я делал только один дубль и всё. О большем и не думайте. <…> Наихудшее в старости — исчезновение из жизни многих вещей. Невозможно бегать и играть в футбол. Постепенно осознаешь, что приближается смерть. В девяносто она может быть уже за углом. Но я довольно счастлив. Я сижу здесь, пишу, занимаюсь своим делом. Мне это нравится. У меня двое детей, трое внуков и жена… В конце концов все ко мне присоединятся. <…> Все умрут. По крайней мере я дожил до 90. Я не умер в 9, 19 или 29. Мне уже 90, я прожил наилучшую жизнь из возможных. У меня наилучшая жена и наилучшая семья».

Любопытно, что в 2015 году с Кейном вышла картина Паоло Соррентино «Молодость», одной из главных тем которой является старость.

Мировая премьера «Великого беглеца» состоится 6 октября.