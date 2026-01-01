Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дивы: Барбра Стрейзанд
1 постер
Дивы: Барбра Стрейзанд

Дивы: Барбра Стрейзанд

Divas: Barbra Streisand 18+
О фильме

Барбра Стрейзанд родилась в 1942 году в Нью-Йорке. В школе девочка пела в хоре вместе с Нилом Даймондом и мечтала о сцене, однако мать считала дочь недостаточно красивой для шоу-бизнеса. Барбра начала работать певицей в ночном клубе, а параллельно участвовала в театральных постановках. Стрейзанд изначально прекрасно знала, что способна добиться больших успехов как в кино и театре, так и на музыкальной сцене. Барбра уже в 20 лет прославилась благодаря роли в бродвейском мюзикле «Я достану тебе оптом», а всего через год, в 1963-м, ее дебютный альбом принес исполнительнице две премии «Грэмми». Стрейзанд входит в небольшой список людей, кто удостаивался премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми». Мама точно была неправа насчет дочери. Документальный фильм об актрисе и певице сняла Роксана Шлюмберже, специализирующаяся на картинах о звездах шоу-бизнеса и спорта.

Страна Великобритания
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Divas: Barbra Streisand
Режиссер
Roxane Schlumberger
В ролях
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Дивы: Барбра Стрейзанд

