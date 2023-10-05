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Постер фильма Великий беглец
6.9
Киноафиша Фильмы Великий беглец
6.9

Великий беглец

, 2023
The Great Escaper
Франция, Швеция, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Великий беглец
6.9

О фильме

В 2014 году Бернард Джордан устроил «большой побег» из своего дома престарелых, чтобы присоединиться к другим ветеранам войны и отдать дань памяти павшим товарищам в 70-ю годовщину высадки десанта в Нормандии. Это история попала в заголовки мировых новостей, потому что Бернар олицетворял смелый дух быстро исчезающего поколения. Приключение Бернара, длившееся всего 48 часов, стало также кульминацией его 60-летнего брака с женой Айрин. Сюжет фильма основан на реальной истории Бернарда Джордана.

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Bernard Jordan
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Irene Jordan
Джон Стэндинг
Джон Стэндинг
Вольф Калер
Даниэль Виталис
Adele
Graeme Dalling
Cyclist
Myles Olofin
Cyclist
Daniel Hayde
Cyclist
Энн Куинсберри
Edith
Jackie Clune
Judith Cook
Victor Oshin
Scott Selwood
Brennan Reece
Martin Roberts
Режиссер Оливер Паркер
Сценарист William Ivory
Композитор Крэйг Армстронг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Швеция / Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 февраля 2024
Премьера в мире 5 октября 2023
Дата выхода
7 марта 2024 Австралия M
27 июня 2024 Бразилия 12
6 октября 2023 Великобритания 12A
23 ноября 2023 Германия 12
4 декабря 2025 Греция
4 июля 2024 Доминиканская Республика
23 мая 2024 Израиль All
26 апреля 2024 Испания
20 июня 2024 Италия
31 мая 2024 Канада
4 июля 2024 Мексика B-15
15 февраля 2024 Нидерланды 12
24 ноября 2023 Норвегия 12
8 августа 2024 Сингапур PG13
19 января 2024 Тайвань
19 октября 2023 Украина
11 октября 2024 Япония
Сборы в мире $10 425 252
Производство Pathe UK, BBC Film, Ecosse Films
Другие названия
The Great Escaper, El último escape, In voller Blüte, La gran escapada, 2度目のはなればなれ, A Grande Fuga, A nagy menekülő, A Última Evasão, Fuga in Normandia, Ha'Brikha Ha'Gdola, La grande évasion, Suur põgeneja, Wielki uciekinier, Απόδραση στη Νορμανδία, Великий беглец, Великий утікач, 一個人的逃亡, The Great Escaper (2023)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Обновлено 24 ноября 2023

Отзывы о фильме

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