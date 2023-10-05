В 2014 году Бернард Джордан устроил «большой побег» из своего дома престарелых, чтобы присоединиться к другим ветеранам войны и отдать дань памяти павшим товарищам в 70-ю годовщину высадки десанта в Нормандии. Это история попала в заголовки мировых новостей, потому что Бернар олицетворял смелый дух быстро исчезающего поколения. Приключение Бернара, длившееся всего 48 часов, стало также кульминацией его 60-летнего брака с женой Айрин. Сюжет фильма основан на реальной истории Бернарда Джордана.
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