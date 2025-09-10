Меню
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок»

10 сентября 2025 15:53
Первый совместный проект Netflix и компании Artists Equity, основанной Аффлеком и Дэймоном.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер криминального боевика «Лакомый кусок», премьера которого состоится 16 января 2026 года. Главные роли исполнили давние соратники Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Компанию им составили Стивен Ян, Тейяна Тейлор, Саша Калле, Каталина Сандино Морено, Скотт Эдкинс и Кайл Чендлер.

Фильм вдохновлен реальными событиями. В центре сюжета — офицеры полиции Майами, которые во время очередной миссии обнаруживают тайник, где спрятаны миллионы долларов наличными. При виде столь огромных денег у главных героев возникает соблазн присвоить их и сбежать. Вскоре напряжение нарастает, равно как и недоверие персонажей друг к другу. К тому же, о потрясающей находке становится известно властям.

«Вам следует просто взять сколько угодно денег и уйти, прежде чем это обернется для всех нас большими проблемами», — предупреждает в трейлере героиня Калле.

Позже персонаж Дэймона спрашивает о конфискованных деньгах: «Думаешь, я собираюсь украсть эти деньги?»

Аффлект на это отвечает: «Я теперь не доверяю тебе, и это, черт возьми, проблема».

Снял фильм Джо Карнахан по сценарию, который он написал вместе с Майклом Макгрэйлом.

Юрий Волошин
