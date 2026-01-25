«Лакомый кусок»: Рецензия Киноафиши

В полицейском участке Майами ведется расследование убийства офицера и возможной кражи средств во время облав на тайники наркоторговцев. Под подозрением оказываются сотрудники оперативной группы отдела по борьбе с наркотиками. После напряженного допроса они отправляются по свежей наводке. Полицейские ожидают найти в тайнике примерно 150 тысяч долларов, но на месте оказывается, что сумма превышает 20 миллионов. По закону деньги необходимо пересчитать сразу на месте, и потому герои вынуждены провести в доме всю ночь, опасаясь появления владельцев с оружием и одновременно пытаясь вычислить предателя среди своих.

Уже в экспозиции группа выглядит скорее как банда преступников: закоренелые сквернословы, отправляющиеся на задание после пивной посиделки. О них почти ничего неизвестно, а сценарий натужно и в итоге безрезультатно пытается выдать каждому мотивацию для кражи, при этом настаивая на их безупречной полицейской честности. Из-за этого желание поиграть в детектива по ходу просмотра не возникает.

Массивные бороды и тестостероновые диалоги Мэтта Дэймона с Беном Аффлеком производят эффект невольного, почти пародийного мачизма. Целенаправленного юмора в фильме нет. Первый акт нарочито плохой, но как только герои попадают на место наводки, формат начинает играть ему на руку. История разворачивается в режиме реального времени: диалоги не прерываются, в кадре постоянно происходит действие, сюжет развивается. Камерное пространство небольшого дома нагнетает атмосферу и заставляет персонажей перемещаться по комнатам или выходить во двор, чтобы остаться наедине и высказать взаимные подозрения.

Визуально же фильм небогат. Ночной туман не дает разгуляться взгляду и удешевляет картину. Этому вторят компьютерная графика и грим, в фильме используется чуть ли не одна и та же анимация выстрелов, а кровь выглядит пятном краски из старого кино. Видимо, весь миллионный бюджет фильма ушел на звездный актерский состав. При этом главная героиня «Извне» Каталина Сандино Морено и номинантка на грядущий «Оскар» Тияна Тейлор почти все экранное время сидят на месте и перебирают банкноты. Места женщине в «Лакомом куске» нет, о чем дают понять с самого начала, убивая любовный интерес героя Аффлека. Погибшая служительница закона служит лишь запуском сюжета и мотивацией для мужчины выглядеть еще маскулиннее и мстительнее. У второстепенного Стивена Яна поля для игры заметно больше, чем у женщин, но и он остается в рамках шаблонов.

Как только карты раскрыты и предатель найден, лучшая часть фильма заканчивается. Погони и перестрелки вынуждают героев покинуть удачную локацию и устремиться навстречу жанровым клише. Экшен-сцены длятся значительно дольше, чем им следовало бы, перетекая в такой же затянутый мелодраматический финал.

Создатель фильма Джо Карнахан всю свою карьеру посвятил боевикам. В этот раз он вдохновлялся классикой жанра 70-х, картинами Майкла Манна и реальными историями своего друга-полицейского. Правда, в фильме гораздо больше заимствования, чем обещанной правдоподобности. В итоге работа приглянется исключительно фанатам папиного кино, жанра остросюжетного боевика, от которого не будут ожидать выхода за установленные рамки. Ненадолго уютное, но в целом безликое послание из прошлого, лишенное экспериментов и какой-либо важности.