Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бен Аффлек
Награды
Награды и номинации Бена Аффлека
Ben Affleck
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Бена Аффлека
Оскар 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 1998
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотой глобус 2022
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2007
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Reality Program
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Номинант
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Best Director
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2017
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2015
Премия за восстановление репутации
Победитель
Премия за восстановление репутации
Победитель
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2022
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Берлинале 2023
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Приз зрительских симпатий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей
Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут
Не начинайте с первого фильма — иначе все перепутаете: правильная хронология «Трансформеров» на 20 часов экранного времени
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667