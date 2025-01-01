Меню
Алан Рикман
Награды
Награды и номинации Алана Рикмана
Alan Rickman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Алана Рикмана
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
'CinemAvvenire' Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
