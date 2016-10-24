«Бегущая от реальности»: Рецензия Киноафиши

Совершенно предсказуема

В прокат выходит картина «Бегущая от реальности» от режиссёра Джошуа Марстона, который раз в несколько лет любит отвлечься от сериалов и снять фильм с последующей фестивальной историей. Его новая картина также успела засветиться на нескольких киносмотрах и была представлена на «Сандэнсе». Однако если сравнивать «Бегущую от реальности» с предыдущими лентами постановщика, «Прощение крови» и «Благословенная Мария», получившими награды Берлинского кинофестиваля, то ей не удалось достичь такого же уровня. И после просмотра становится понятно, почему.

Кадр из фильма «Бегущая от реальности»

Загадочная женщина появляется в новом городе, после чего навеки исчезает. И каждый раз она играет разные роли: то она работает медсестрой, то изучает лягушек, то занимается чем-либо ещё. И вот однажды она попадает на вечеринку по случаю дня рождения мужчины из своего нового офиса, где представляется как Элис. Но виновник торжества узнаёт в ней девушку из своего прошлого, которую звали совершенно другим именем. Вскоре незнакомка убегает, а следом за ней уходит и мужчина, который долгое время считал главную героиню погибшей.

Нельзя отрицать, что смотреть «Бегущую от реальности» – приятно. Ещё бы, ведь на экране великолепная Рэйчел Вайс и бесподобный Майкл Шеннон. Но, к сожалению, одних актёров оказалось мало для того, чтобы поставить высокую оценку всему фильму. В самом начале мы имеем неплохую интригу, которая довольно быстро раскрывается и не получает достойного и увлекательного развития. Вместо этого картина приобретает такую же сонную атмосферу, какая царит на улицах, по которых блуждают главные герои, разговаривая о прошлом и попутно помогая Кэти Бейтс доковылять до дома.

Кадр из фильма «Бегущая от реальности»

Сложно отрицать химию, возникшую на экране между героями Шеннона и Вайс, однако в одной из последних сцен открывается неожиданная деталь, которая так и оставляет эту химию витать где-то в воздухе прошлого. Да и сами персонажи эмоционального отклика в душе не вызывают, несмотря на самые жизненные и насущные для каждого человека проблемы, с которыми они сталкиваются.

В первую очередь, «Бегущая от реальности» говорит о месте человека в этом мире, о поиске себя и реализации. По сути, это вполне универсальная тема, волнующая всех. Однако глубоко копнуть Марстону не удалось, и в итоге идею, которая могла поместиться в короткометражку, он растянул на полтора часа. Хоть поначалу интерес к истории возникает стремительно, но он также быстро угасает из-за череды бессмысленных сцен и бессодержательных диалогов.

Кадр из фильма «Бегущая от реальности»

На самом деле вся суть фильма сводится к долгому и затянутому объяснению девушки парню из своего прошлого (ещё и первой любви) причин, по которым она выбрала то, что выбрала. И это такое столкновение двух противоположностей, одна из которых не может долго задерживаться на месте, а вторая предпочитает оставаться в своей насиженной обители, страшась перемен. В итоге они делятся кусочками своего мировоззрения друг с другом, становясь участниками судьбоносной встречи, которая случилась на перепутье и послужила чем-то вроде лекарства, эффект от которого совсем не распространяется на зрителя.

Кадр из фильма «Бегущая от реальности»

В российском прокате с 17 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бегущая от реальности»

Трошина Олеся