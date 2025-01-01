Меню
Кэти Бейтс
Награды
Награды и номинации Кэти Бейтс
Kathy Bates
Награды и номинации Кэти Бейтс
Оскар 1991
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1999
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
