«По половому признаку»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о сильных женщинах

«Расскажите о себе. Кто вы и почему занимаете место, которое мог бы занять мужчина?» Так декан юридического факультета Гарвардского университета приветствует девятерых студенток, сумевших поступить на специальность, которая долгие годы считалась исключительно мужской. В числе этих счастливиц — Рут Бейдер Гинзбург (Фелисити Джонс), решительная девушка из Бруклина. В Гарварде на курс старше уже учится её муж Мартин (Арми Хаммер). Оба мечтают стать адвокатами.

Осуществить эту мечту Рут будет куда сложнее, чем её супругу — и это несмотря на то, что в середине учебы Мартин тяжело заболеет, и лекции вместо него начнёт посещать жена. После окончания вуза Рут, лучшую студентку курса, не захотят брать ни в одну юридическую фирму: не женское это занятие — ходить по судам. Она станет профессором юридической школы и проведёт в этой должности много лет.

Все изменится, когда Мартин, успешный юрист по налоговому праву, вдруг наткнётся на интересное дело. Немолодому холостяку (Крис Малки), ухаживающему за пожилой матерью, отказали в налоговом вычете: по существующему законодательству уходом за больными родственниками могут заниматься только женщины. Рут видит в этом деле возможность создать прецедент, доказывающий существование дискриминации по половому признаку. С отстаивания интересов пострадавшего мужчины начнется её блистательная карьера адвоката по защите прав женщин.

Для биографической драмы у фильма довольно скомканный сюжет. Он фактически состоит всего из двух эпизодов: юность Рут Гинзбург в Гарварде и её первое дело. При этом достоверно известно, что сценарист-дебютант Дэниел Стипльмэн знает о своей героине намного больше — он приходится реальной Гинзбург родным племянником. Увы, фильм умалчивает и о том культе, который существует в Америке вокруг личности правозащитницы. Портреты Гинзбург изображают на футболках, кружках и значках, на улицах у неё просят автографы и пилят с ней бесконечные селфи.

В 2018 году Гинзбург отметила двойной юбилей: 85-летие со дня рождения и 25-летие в должности судьи Верховного суда США (она стала второй женщиной в американской истории, занявшей эту позицию). Кинематографисты сделали в её честь сразу две картины. Документальный фильм «RBG» (аббревиатура образована инициалами ее имени - Ruth Bader Ginsburg) получил номинации на «Оскар» за лучший док и лучшую песню. Однако для проката в России, где за документальное кино многие по неведению до сих пор принимают телевизионные поделки с «говорящими головами», была выбрана унылая ретро-драма со звёздами в главных ролях, выполненная в жанре поздравительной открытки дорогому юбиляру.

Лучшее, что есть в фильме, — отношения героини с дочерью-подростком. Это единственная сюжетная линия, в которую заложен хоть какой-то драматургически проработанный конфликт. Гинзбург, при всей прогрессивности, остаётся женщиной поколения «степфордских жен»: она надевает красивое платье, чтобы понравиться коллегам мужа, и предпочитает не реагировать на приставания на улице или сексистскую рекламу. А вот её дочь уже готова выходить на митинги и давать грозную отповедь уличным хулиганам.

В остальном героиня идеальна. Идеальны её речь, поступки и многолетний брак. Забавно, что в ленте о борьбе с дискриминацией персонажу Арми Хаммера достается та же роль «удобной партнёрши», которую обычно исполняют женщины-актрисы: вся его работа сводится к тому, чтобы красиво войти в кадр, ослепительно улыбнуться, сказать бессмысленную ободряющую реплику («У тебя получится!») или вовремя подхватить на руки плачущего ребёнка.

Вторая часть картины представляет собой судебную драму — и на этом поле фильм так же беспомощен, как и во всем остальном. Зрителям из стран, в которых нет прецедентного права (Россия как раз относится к их числу), вообще трудно осознать вселенскую важность одного конкретного выигранного дела. Кроме того, в лучших фильмах о судебных тяжбах были антагонисты и протагонисты, ну или просто люди, которым невозможно было не сопереживать. В «По половому признаку» противник Рут — некая абстрактная система, а сама она — совершенный человек, который борется с несовершенством мира. Не самая увлекательная коллизия.

По мотивам речей реальной Гинзбург была издана целая книга острот и оригинальных афоризмов. Экранная Рут даже вне суда чеканит правильные слова, которые можно сразу отливать в граните. Никакого юмора в них нет — сплошная пресность. И когда в финале вместо Фелисити Джонс в кадре вдруг появляется сама Гинзбург — с прямой спиной, несмотря на 85 прожитых лет, и какой-то неуловимой чертовщинкой в уголках глаз — на мгновение кажется, что кино только начинается. А потом идут титры.

Ксения Реутова