Лора Линни, Мэгги Смит и Кэти Бейтс отправляются в Лурд в трейлере комедии «Клуб чудес»

Кинокомпания Sony Pictures Classics объявила дату выхода и представила трейлер комедии The Miracle Club («Клуб чудес»). Премьера картины состоится 14 июля. Главные роли в фильме исполнили Лора Линни («Озарк»), Мэгги Смит («Гарри Поттер»), Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла») и Аджи О’Кейси («Опасные связи»).

Действие разворачивается в 1967 году. Картина повествует о трех близких подругах разного возраста из бедного ирландского сообщества Баллигар — Лили (Смит), Эйлин (Бейтс) и Долли (О’Кейси). У троицы есть заветная мечта выиграть путевку в священный французский город Лурд, который ежегодно посещают миллионы католических паломников. Однажды их желание сбывается, и женщины получают билеты в место, где, как они надеются, с ними произойдут чудеса. Но незадолго до поездки в город возвращается их старая подруга Криси (Линни), которая моментально портит героиням планы и настроение. Лили, Эйлин и Долли вынуждено берут ее с собой в Лурд, однако совместные приключения с гламурной и утонченной особой, 40 лет прожившей в США, оказываются для них по-настоящему невыносимыми.

Постановщиком выступил Тадеус О’Салливан, ранее удостоенный специального приза жюри Европейской киноакадемии за фильм «Невеста декабря» и номинации на «Золотого льва» за драму «Ничего личного».