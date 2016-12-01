«Плохой Санта 2»: Рецензия Киноафиши
В 2003 году на экраны вышел фильм, который с большим трудом вписывался в общую картину праздничного доброго кино, создающего то самое настроение. «Плохой Санта», безусловно, стал находкой для любителей чёрных комедий, потому что на рождественскую территорию с таким сарказмом, пошлостью и надругательством ещё никто не заходил. При этом в фильме всё равно нашлось место для праздничной теплоты и волшебства. История выглядела вполне завершённой, и планировавшийся ещё тогда сиквел был необходим с большой натяжкой. Сейчас же кинематограф захлестнуло мощнейшей волной сиквелов и ремейков, которой накрыло и комедию тринадцатилетней давности. А потому зрителей вновь ждёт встреча с ещё более седым Билли Бобом Торнтоном и его приятелями: по-прежнему полным и надоедливым мальчуганом и темнокожим эльфом-лилипутом.
Мало кто знает, что происходит после хэппи-энда. И если зачастую в сиквелах герой, прошедший свой путь и ставший лучшей версией себя, переходит на следующий этап и сталкивается с конфликтом другого уровня, то Вилли (Билли Боб Торнтон) жизнь ничему не научила. Всего пары минут ему хватает, чтобы закадровым голосом убедить зрителей, что мир всё ещё прогибается от нечистот и каждому суждено дышать его вонью. Поэтому предприняв неудачную попытку суицида, он принимает предложение старого знакомого, засадившего в него когда-то несколько пуль. В это Рождество, в очередной раз облачившись в костюм Санты, он вместе с другом полуросликом (Тони Кокс) и внезапно объявившейся матерью (Кэти Бейтс) собирается ограбить детский приют. А по пятам за Вилли, словно совесть, следует повзрослевший Тёрман Мёрман.
Когда «Плохой Санта» только вышел в прокат, он хоть и вызвал противоречивые эмоции у зрителя и не каждому пришёлся по душе, но всё же был оригинальным. Несмотря на всю свою дерзость, а также возведение в культ секса и алкоголя, в том фильме действительно случилось настоящее чудо, когда совершенно аморальный тип сумел найти доброту в своём сердце и подарить её такому же одинокому человеку, как и он сам. К сожалению, в сиквеле эффект от этого чуда практически обесценивается возвращением героя на старую дорожку. Хотя стоит отметить, что мягкотелость, приобретённая героем в прошлом фильме, всё ещё теплится в нём, а потому финал этой истории вполне предсказуем. Конфликт в этот раз перед Вилли стоит тот же самый, но только с оговоркой на то, что в этот раз у него есть преимущество – он уже познал неравнодушие и тёплые чувства. Поэтому путь ему предстоит пройти уже менее сложный, от чего следить за метаморфозами становится не так увлекательно.
Сюжет выстроен по тому же чертежу, что и в прошлый раз. Вилли вечно пьёт, пытается избавиться от назойливого паренька, который постоянно за ним увивается, и даже мозг этого мальчика остался в своём первозданном недалёком состоянии, разве что в голове нашлось место для парочки осознанных мыслей. Главный герой снова весь фильм готовится к ограблению, что сопровождается беспорядочным сексом и грубыми разборками с напарниками. И в очередной раз оказывается, что Вилли ещё не худшее из зол и всегда есть рыбка покрупнее. Правда, в отличие от первой части, действительно смешных гэгов здесь куда меньше, а некоторые моменты и вовсе заставляют испытать сильное недоумение (не в лучшем смысле).
Актёры удачно смогли повторить свои образы из прошлого, правда, после «Фарго» Билли Боб уже не сражает наповал. В касте есть два ценных пополнения в лице обворожительной Кристины Хендрикс и бесконечно талантливой Кэти Бейтс. На первую после съёмок у Рёфна и в неприкрытом артхаусе у Гослинга непривычно смотреть сквозь призму дешёвой пошлости, ну а внезапным ролям второй уже сложно удивиться. Хотя не каждый день увидишь старушку Бейтс забитой татуировками и в байкерском наряде. Да и мастерство, как-никак, не пропьёшь.
Резюмируя, можно сказать, что в «Плохом Санте 2» отсутствует хоть сколько-нибудь оригинальная история, драйв, былое остроумие и провокационность, а также пронзающая сердце милота. Это именно тот случай, когда сиквел не просто был лишним, но и не смог стать даже приятным дополнением, вызывающим ностальгию.
Трошина Олеся
В российском прокате с 1 декабря 2016 года
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