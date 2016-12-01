«Плохой Санта 2»: Рецензия Киноафиши

Очень плохой Санта

В 2003 году на экраны вышел фильм, который с большим трудом вписывался в общую картину праздничного доброго кино, создающего то самое настроение. «Плохой Санта», безусловно, стал находкой для любителей чёрных комедий, потому что на рождественскую территорию с таким сарказмом, пошлостью и надругательством ещё никто не заходил. При этом в фильме всё равно нашлось место для праздничной теплоты и волшебства. История выглядела вполне завершённой, и планировавшийся ещё тогда сиквел был необходим с большой натяжкой. Сейчас же кинематограф захлестнуло мощнейшей волной сиквелов и ремейков, которой накрыло и комедию тринадцатилетней давности. А потому зрителей вновь ждёт встреча с ещё более седым Билли Бобом Торнтоном и его приятелями: по-прежнему полным и надоедливым мальчуганом и темнокожим эльфом-лилипутом.

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

Мало кто знает, что происходит после хэппи-энда. И если зачастую в сиквелах герой, прошедший свой путь и ставший лучшей версией себя, переходит на следующий этап и сталкивается с конфликтом другого уровня, то Вилли (Билли Боб Торнтон) жизнь ничему не научила. Всего пары минут ему хватает, чтобы закадровым голосом убедить зрителей, что мир всё ещё прогибается от нечистот и каждому суждено дышать его вонью. Поэтому предприняв неудачную попытку суицида, он принимает предложение старого знакомого, засадившего в него когда-то несколько пуль. В это Рождество, в очередной раз облачившись в костюм Санты, он вместе с другом полуросликом (Тони Кокс) и внезапно объявившейся матерью (Кэти Бейтс) собирается ограбить детский приют. А по пятам за Вилли, словно совесть, следует повзрослевший Тёрман Мёрман.

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

Когда «Плохой Санта» только вышел в прокат, он хоть и вызвал противоречивые эмоции у зрителя и не каждому пришёлся по душе, но всё же был оригинальным. Несмотря на всю свою дерзость, а также возведение в культ секса и алкоголя, в том фильме действительно случилось настоящее чудо, когда совершенно аморальный тип сумел найти доброту в своём сердце и подарить её такому же одинокому человеку, как и он сам. К сожалению, в сиквеле эффект от этого чуда практически обесценивается возвращением героя на старую дорожку. Хотя стоит отметить, что мягкотелость, приобретённая героем в прошлом фильме, всё ещё теплится в нём, а потому финал этой истории вполне предсказуем. Конфликт в этот раз перед Вилли стоит тот же самый, но только с оговоркой на то, что в этот раз у него есть преимущество – он уже познал неравнодушие и тёплые чувства. Поэтому путь ему предстоит пройти уже менее сложный, от чего следить за метаморфозами становится не так увлекательно.

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

Сюжет выстроен по тому же чертежу, что и в прошлый раз. Вилли вечно пьёт, пытается избавиться от назойливого паренька, который постоянно за ним увивается, и даже мозг этого мальчика остался в своём первозданном недалёком состоянии, разве что в голове нашлось место для парочки осознанных мыслей. Главный герой снова весь фильм готовится к ограблению, что сопровождается беспорядочным сексом и грубыми разборками с напарниками. И в очередной раз оказывается, что Вилли ещё не худшее из зол и всегда есть рыбка покрупнее. Правда, в отличие от первой части, действительно смешных гэгов здесь куда меньше, а некоторые моменты и вовсе заставляют испытать сильное недоумение (не в лучшем смысле).

Актёры удачно смогли повторить свои образы из прошлого, правда, после «Фарго» Билли Боб уже не сражает наповал. В касте есть два ценных пополнения в лице обворожительной Кристины Хендрикс и бесконечно талантливой Кэти Бейтс. На первую после съёмок у Рёфна и в неприкрытом артхаусе у Гослинга непривычно смотреть сквозь призму дешёвой пошлости, ну а внезапным ролям второй уже сложно удивиться. Хотя не каждый день увидишь старушку Бейтс забитой татуировками и в байкерском наряде. Да и мастерство, как-никак, не пропьёшь.

Кадр из фильма «Плохой Санта 2»

Резюмируя, можно сказать, что в «Плохом Санте 2» отсутствует хоть сколько-нибудь оригинальная история, драйв, былое остроумие и провокационность, а также пронзающая сердце милота. Это именно тот случай, когда сиквел не просто был лишним, но и не смог стать даже приятным дополнением, вызывающим ностальгию.

Трошина Олеся

В российском прокате с 1 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Плохой Санта 2»