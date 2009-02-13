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Постер фильма На глубине морской 3D
6.8
На глубине морской 3D - Трейлер
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6.8

На глубине морской 3D

, 2009
Under The Sea 3D
США, Канада / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма На глубине морской 3D
6.8
На глубине морской 3D - Трейлер
На глубине морской 3D  Трейлер

О фильме

Потрясающий фильм "На глубине морской 3D" переносит Вас к самым недоступным и экзотическим подводным мирам на Земле,- в Южную Австралию, Новую Гвинею и другие замечательные места Тихоокеанской акватории. Вы встретитесь лицом к лицу с таинственными и ошеломляющими обитателями морских глубин, станете участниками уникального исследования влияния глобального изменения климата на нетронутую природу Тихого океана.

В ролях

Джим Керри
Джим Керри
Narrator
Zozo Kahramana
Режиссер Говард Холл
Сценарист Тони Майерс, Говард Холл, Грэм Фергюсон
Композитор Микки Эрб, Мэрибет Соломон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 13 февраля 2009
Дата выхода
18 апреля 2024 Азербайджан 0+
12 февраля 2010 Бразилия
1 января 2013 Германия
13 февраля 2009 Канада
17 апреля 2009 Польша
13 февраля 2009 США
10 апреля 2013 Франция
MPAA G
Сборы в мире $55 949 788
Производство Warner Bros., Howard Hall Productions, Imax Filmed Entertainment
Другие названия
Under the Sea 3D, 海底世界3D, A tenger mélyén, Coral Kingdoms, Deep Seaquel, Denizin Altında, Dưới Lòng Đại Dương, Imax în adâncuri, Merveilles des mers 3D, Pod tafla oceanu 3D, U morskim dubinama 3D, Um Mar de Aventuras, Under the Sea, Veealune maailm 3D, Zir e Darya 3D, На глубине морской 3D, IMAX: Under The Sea, IMAX: Under The Sea 3D, IMAX：水底世界, IMAX - Under The Sea, IMAX Under The Sea, IMAX - 海底世界, IMAX: Um Mar de Aventuras, IMAX: Um Mar de Aventuras 3D, מתחת לפני הים

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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На глубине морской 3D - Трейлер
На глубине морской 3D Трейлер
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саундтрек фильма На глубине морской 3D

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