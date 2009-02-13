Потрясающий фильм "На глубине морской 3D" переносит Вас к самым недоступным и экзотическим подводным мирам на Земле,- в Южную Австралию, Новую Гвинею и другие замечательные места Тихоокеанской акватории. Вы встретитесь лицом к лицу с таинственными и ошеломляющими обитателями морских глубин, станете участниками уникального исследования влияния глобального изменения климата на нетронутую природу Тихого океана.
|18 апреля 2024
|Азербайджан
|0+
|12 февраля 2010
|Бразилия
|1 января 2013
|Германия
|13 февраля 2009
|Канада
|17 апреля 2009
|Польша
|13 февраля 2009
|США
|10 апреля 2013
|Франция