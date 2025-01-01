Меню
Награды и номинации Джима Керри

Jim Carrey
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1995 Золотая малина 1995
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Best Comedic Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Generation Award
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший злодей
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best Comedic Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший злодей
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004 MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
