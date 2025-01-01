Меню
Награды и номинации Джима Керри
Jim Carrey
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая новая звезда
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Comedic Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2006
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший злодей
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Comedic Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший злодей
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
