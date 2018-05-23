«Темное преступление»: Рецензия Киноафиши
Полицейский Тадек (Джим Керри) не имеет права расследовать дела, он должен заниматься только бумагами. Но его очень интересует одно старое расследование. Тогда полиция выловила в реке тело мужчины. Он связан и вроде бы умер в ходе садомазохистских экспериментов. Тадек просит снова открыть дело, он подозревает в убийстве писателя Кристофа Козлова (Мартон Чокаш). В его последней неизданной книге один в один описаны подобные пытки и смерть, даже те подробности, которые не попали в прессу. К тому же Козлов постоянно ведёт себя вызывающе, грубит и не отвечает на вопросы. Всё полицейское начальство противится возобновлению закрытого дела, но Тадек решает во что бы то ни стало доказать вину Козлова.
Не секрет, что многим этот фильм в первую очередь интересен участием Джима Керри в очень нехарактерной для него роли. Можно сколько угодно перечислять его драматические образы — всё равно для огромной части публики он остаётся комедиантом с богатой мимикой. Но даже если речь идёт не о знаменитых нелепых комедиях, персонажи Керри вспоминаются в первую очередь как улыбчивые и обаятельные. Так было в «Вечном сиянии чистого разума», «Шоу Трумэна» и многих других картинах. Джим Керри — отличный драматический актёр. Но всё же взять на главную роль человека, которого очень многие помнят за его энергию и позитивность, — ход вдвойне тонкий и интересный. Керри здесь не улыбается ни разу. И озорные морщины возле глаз кажутся дополнительным слоем грима, и можно даже представить, что его герой когда-то был весел и много улыбался. Но настали другие времена, и он стал мрачным и замкнутым в себе.
Сюжет основан на известном деле писателя Кристиана Балы, которого обвинили в убийстве. В своём романе «Бешенство» он подробно описал преступление, до мелочей схожее с реальным, случившимся за несколько лет до издания книги. Но на самом деле цель фильма «Тёмное преступление» - вовсе не в пересказе этой истории и даже не в попытке иначе взглянуть на подобные дела. Эту картину даже трудно назвать полноценным детективом, хотя все основные атрибуты в ней есть. Бывший детектив расследует убийство, а каждый из фигурантов дела раскрывает свои тёмные стороны. Но в первую очередь эта история цепляет не поворотами и загадками, а атмосферой. Серость здесь застилает всё: и картинку, и даже само настроение героев.
В съёмке можно найти много от Дэвида Линча или Джима Джармуша. Долгие, очень медленные сцены без слов и практически без действия. Герой может молча и неспешно завтракать с семьёй, просто ехать в лифте или даже стоять на месте. Кроме того, авторы убрали из сюжета одну из ярких проблем современного кинематографа. В фильмах последних лет слишком много мыслей и действий озвучивают вслух, чтобы у зрителя не было сомнений. В «Тёмном преступлении» подобного нет, о многом нужно догадываться самому. Даже сцены, когда герой приходит в какой-нибудь дом, происходят в полной тишине, и только потом по контексту или событиям можно догадаться где он находится.
Кэрри играет совершенно разбитого человека с вечно сутулой спиной. Он будто не живёт, а существует. Каждый его день выглядит одинаково серым. Но сделать из Тадека «рыцаря печального образа» было бы слишком просто. Поэтому герой быстро раскрывает худшую часть своей натуры, находя отражение в своём оппоненте. Но наверное самое удивительное, что по сюжету и проблематике фильм попадает в самое сердце современного общества. При том, что автор ни в одной сцене, казалось бы, не замахивался на подобную трактовку. Это просто история одного расследования с неожиданным поворотом, и вроде бы здесь нет намёков на всё человечество. Но в итоге прямо на поверхности остаётся главная мысль: людям не нужна правда, они хотят историй с героями и злодеями. И каждый, кто участвует в расследовании, хоть со стороны следствия, хоть в качестве подозреваемого или свидетеля, лишь пытается сделать лучше для себя, а не добиться справедливости.
Алексей Хромов