«Темное преступление»: Рецензия Киноафиши

Убийство, ложь и мрачный Джим Керри

Полицейский Тадек (Джим Керри) не имеет права расследовать дела, он должен заниматься только бумагами. Но его очень интересует одно старое расследование. Тогда полиция выловила в реке тело мужчины. Он связан и вроде бы умер в ходе садомазохистских экспериментов. Тадек просит снова открыть дело, он подозревает в убийстве писателя Кристофа Козлова (Мартон Чокаш). В его последней неизданной книге один в один описаны подобные пытки и смерть, даже те подробности, которые не попали в прессу. К тому же Козлов постоянно ведёт себя вызывающе, грубит и не отвечает на вопросы. Всё полицейское начальство противится возобновлению закрытого дела, но Тадек решает во что бы то ни стало доказать вину Козлова.

Кадр из фильма «Тёмное преступление»

Не секрет, что многим этот фильм в первую очередь интересен участием Джима Керри в очень нехарактерной для него роли. Можно сколько угодно перечислять его драматические образы — всё равно для огромной части публики он остаётся комедиантом с богатой мимикой. Но даже если речь идёт не о знаменитых нелепых комедиях, персонажи Керри вспоминаются в первую очередь как улыбчивые и обаятельные. Так было в «Вечном сиянии чистого разума», «Шоу Трумэна» и многих других картинах. Джим Керри — отличный драматический актёр. Но всё же взять на главную роль человека, которого очень многие помнят за его энергию и позитивность, — ход вдвойне тонкий и интересный. Керри здесь не улыбается ни разу. И озорные морщины возле глаз кажутся дополнительным слоем грима, и можно даже представить, что его герой когда-то был весел и много улыбался. Но настали другие времена, и он стал мрачным и замкнутым в себе.

Кадр из фильма «Тёмное преступление»

Сюжет основан на известном деле писателя Кристиана Балы, которого обвинили в убийстве. В своём романе «Бешенство» он подробно описал преступление, до мелочей схожее с реальным, случившимся за несколько лет до издания книги. Но на самом деле цель фильма «Тёмное преступление» - вовсе не в пересказе этой истории и даже не в попытке иначе взглянуть на подобные дела. Эту картину даже трудно назвать полноценным детективом, хотя все основные атрибуты в ней есть. Бывший детектив расследует убийство, а каждый из фигурантов дела раскрывает свои тёмные стороны. Но в первую очередь эта история цепляет не поворотами и загадками, а атмосферой. Серость здесь застилает всё: и картинку, и даже само настроение героев.

Название

В съёмке можно найти много от Дэвида Линча или Джима Джармуша. Долгие, очень медленные сцены без слов и практически без действия. Герой может молча и неспешно завтракать с семьёй, просто ехать в лифте или даже стоять на месте. Кроме того, авторы убрали из сюжета одну из ярких проблем современного кинематографа. В фильмах последних лет слишком много мыслей и действий озвучивают вслух, чтобы у зрителя не было сомнений. В «Тёмном преступлении» подобного нет, о многом нужно догадываться самому. Даже сцены, когда герой приходит в какой-нибудь дом, происходят в полной тишине, и только потом по контексту или событиям можно догадаться где он находится.

Кадр из фильма «Тёмное преступление»

Кэрри играет совершенно разбитого человека с вечно сутулой спиной. Он будто не живёт, а существует. Каждый его день выглядит одинаково серым. Но сделать из Тадека «рыцаря печального образа» было бы слишком просто. Поэтому герой быстро раскрывает худшую часть своей натуры, находя отражение в своём оппоненте. Но наверное самое удивительное, что по сюжету и проблематике фильм попадает в самое сердце современного общества. При том, что автор ни в одной сцене, казалось бы, не замахивался на подобную трактовку. Это просто история одного расследования с неожиданным поворотом, и вроде бы здесь нет намёков на всё человечество. Но в итоге прямо на поверхности остаётся главная мысль: людям не нужна правда, они хотят историй с героями и злодеями. И каждый, кто участвует в расследовании, хоть со стороны следствия, хоть в качестве подозреваемого или свидетеля, лишь пытается сделать лучше для себя, а не добиться справедливости.

Алексей Хромов