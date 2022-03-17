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Дэрби Кэмп
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Дата рождения
14 июля 2007
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Шарлотт, США
Биография Дэрби Кэмп
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Фильмография Дэрби Кэмп
Рождественские хроники 2
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2020, Канада
6.0
Страна грез
триллер, драма
2020, США
5.0
Бенджи
криминал, драма, семейный
2018, США
6.0
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Вышел трейлер мини-сериала об Уотергейтском скандале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном
Премьера состоится 24 апреля.
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17 марта 2022 12:40
В ролике о создании «Большого красного пса Клиффорда» показали кукольный макет огромного щенка
В фильме пес сделан при помощи спецэффектов, а макет был нужен для более эффективного взаимодействия с актерами на съемочной площадке.
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14 декабря 2021 14:34
«В России любят все большое, поэтому будущая любовь к Клиффорду очевидна»: интервью с режиссером, продюсером и актерами фильма «Большой красный пес Клиффорд»
Актриса Дэрби Кэмп об игрушечном псе с человеческими ногами. Коллега Джек Уайтхолл о последствиях съемок. Режиссер Уолт Бекер о том, что роднит Клиффорда с E.T. А продюсер Джордан Кернер – об уверенности успеха в российском прокате. В общем, кто о чем, но все о «Большом красном псе Клиффорде».
Написать
8 декабря 2021 17:33
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