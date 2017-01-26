Интересные факты

Шоу основано на комиксах производства Archie и было разработано креативным директором студии Роберто Агирре-Сакаса.

Росс Батлер, сыгравший Реджи Мэнтел, покинул проект ради съемок в другом подростковом сериале «13 причин почему».

Хотя рыжие волосы Арчи Эндрюса — его визитная карточка, в реальной жизни Кей Джей Апа брюнет. Кроме того, актеру приходится обесцвечивать и подкрашивать брови. Лили Рейнхарт и Коул Спроус тоже вынуждены регулярно красить волосы.

Изначально Спроус пробовался на роль Арчи, а не Джагхеда. Кроме того, актер учился в Нью-йоркском университете вместе с Камилой Мендес, сыгравшей в «Ривердэйле» Веронику Лодж.

Мэделин Петш пробовалась на роль Бетти Купер, но кастинг-директор Дэвид Рапапорт предпочел Лили Рейнхарт. Образ Шерил Блоссом досталась ей лишь спустя несколько месяцев.

Отличительной чертой «Ривердэйла» является его временная неопределенность, из-за чего происходящее напоминает сон. Фанаты теряются в догадках, пытаясь понять, когда именно происходят события шоу. С одной стороны, провинцию наводняют ретроавтомобили, а комнаты выдержаны в декоре классического стиля, с другой, используемые технологии принадлежат современности. По словам авторов, двусмысленность была преднамеренной.

Фасад средней школы Ривердэйла принадлежит реально существующему учебному заведению лорда Бинга из Ванкувера.

Эшли Мюррей, сыгравшая Джози Маккой, признавалась, что до предложения роли думала об уходе из актерской профессии. Причиной тому послужили колоссальные долги по аренде. Мюррей добавила, что на момент прослушивания в «Ривердэйл» ее банковский счет составлял всего 12 долларов.

Помада — важная часть женских образов, отражающая характеры. Бетти предпочитает женственный розовый цвет, а Вероника — темно-фиолетовый, тогда как Шерил Блоссом невозможно представить без дерзкой красной помады.