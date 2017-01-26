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Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Постер к сериалу Ривердэйл
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
10 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Ривердэйл
Ривердэйл (2017 - …) Riverdale 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 87 часов 45 минут
О чем сериал

Ривердэйл — обычный американский провинциальный городок, расположенный у реки Свитуотер. Его обитатели живут неспешно и размеренно, без таинственных и парадоксальных событий. Но все меняется, когда его потрясает новость о загадочном убийстве подростка Джейсона Блоссома. Одноклассники Джейсона — Бетти, Вероника, Джагхед и Арчи — случайно оказываются центральными фигурами в расследовании этой трагедии. Вместе им предстоит раскрыть много загадок.

Ривердэйл - трейлер шестого сезона
Ривердэйл
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос Hiram Lodge
Люк Перри
Люк Перри Fred Andrews
Скит Ульрих
Скит Ульрих Forsythe Pendleton "FP" Jones
Медкен Эмик
Медкен Эмик Alice Cooper
Коул Спроус
Коул Спроус Jughead Jones
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 6-го сезона сериала «Ривердэйл»
TBA
Сезон 6 Серия 21
24 июля 2022
TBA
Сезон 6 Серия 22
31 июля 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Ривердэйл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Ривердэйл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 22 эпизода
 
Ривердэйл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 22 эпизода
 
Ривердэйл - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 19 эпизодов
 
Ривердэйл - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 19 эпизодов
 
Ривердэйл - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 22 эпизода
 
Ривердэйл - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Ривердейл» завершится седьмым сезоном
Сериал «Ривердейл» завершится седьмым сезоном
Тест: с кем из героев «Ривердэйла» тебе лучше не заводить отношения?
Тест: с кем из героев «Ривердэйла» тебе лучше не заводить отношения?
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
Слушать саундтрек сериала Ривердэйл
Кадры из сериала
Интересные факты

Шоу основано на комиксах производства Archie и было разработано креативным директором студии Роберто Агирре-Сакаса.

Росс Батлер, сыгравший Реджи Мэнтел, покинул проект ради съемок в другом подростковом сериале «13 причин почему».

Хотя рыжие волосы Арчи Эндрюса — его визитная карточка, в реальной жизни Кей Джей Апа брюнет. Кроме того, актеру приходится обесцвечивать и подкрашивать брови. Лили Рейнхарт и Коул Спроус тоже вынуждены регулярно красить волосы.

Изначально Спроус пробовался на роль Арчи, а не Джагхеда. Кроме того, актер учился в Нью-йоркском университете вместе с Камилой Мендес, сыгравшей в «Ривердэйле» Веронику Лодж.

Мэделин Петш пробовалась на роль Бетти Купер, но кастинг-директор Дэвид Рапапорт предпочел Лили Рейнхарт. Образ Шерил Блоссом досталась ей лишь спустя несколько месяцев.

Отличительной чертой «Ривердэйла» является его временная неопределенность, из-за чего происходящее напоминает сон. Фанаты теряются в догадках, пытаясь понять, когда именно происходят события шоу. С одной стороны, провинцию наводняют ретроавтомобили, а комнаты выдержаны в декоре классического стиля, с другой, используемые технологии принадлежат современности. По словам авторов, двусмысленность была преднамеренной.

Фасад средней школы Ривердэйла принадлежит реально существующему учебному заведению лорда Бинга из Ванкувера.

Эшли Мюррей, сыгравшая Джози Маккой, признавалась, что до предложения роли думала об уходе из актерской профессии. Причиной тому послужили колоссальные долги по аренде. Мюррей добавила, что на момент прослушивания в «Ривердэйл» ее банковский счет составлял всего 12 долларов.

Помада — важная часть женских образов, отражающая характеры. Бетти предпочитает женственный розовый цвет, а Вероника — темно-фиолетовый, тогда как Шерил Блоссом невозможно представить без дерзкой красной помады.

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