Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук

Как будет выглядеть кинофестиваль ближайшего будущего месяц назад на своем примере показала Венеция. На Мостру съезжались звезды, проходили мировые премьеры (скуднее, чем обычно, в силу того, что многие потенциальные арт-хиты, вроде фильмов Верховена или Каракса, продюсеры переносили наравне с блокбастерами), жюри благополучно вручило призы.