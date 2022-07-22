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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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ММКФ-2020
Новости: ММКФ-2020
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Финал ММКФ: Антонио Лигабуэ «хочет спрятаться», или Ода Абеля Феррары независимому кинопоказу
В восьмом дневнике кратко подводим итоги фестиваля. Рассказываем про байопик, посвященный одному из главных художников-примитивистов двадцатого века, и документальный фильм Абеля Феррары про киномеханика, дослужившегося до владельца целой киносети.
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12 октября 2020 15:32
Седьмой день ММКФ: Британские драмы о подростках и тонкая японская картина среди цветочного сада
Социальный драйвовый реализм в восточном Лондоне, проблемы подростков в английской деревне и традиции Страны восходящего солнца.
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12 октября 2020 15:24
Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа
В новой части дневников рассказываем о новых фильмах Филиппа Гарреля и Гийома Никлу. В первом молодой плотник Люк запутался в женщинах, а во втором Жерар Депардье и Мишель Уэльбек теряют связь с реальностью в спа-отеле.
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8 октября 2020 16:45
Пятый день ММКФ: Заключенные играют пьесу Беккета, Гагарин не взлетел во Франции
Новый выпуск дневника посвящен фильмам «Триумф» с Кадом Мерадом и «Гагарин», где подросток по имени Юрий пытается спасти свой родной дом от сноса.
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8 октября 2020 11:55
Четвертый день ММКФ: «униженные и оскорбленные» в объективе португальца Педру Кошта
Победитель кинофестиваля в Локарно и любопытная документальная работа о хоккее в постсоветское время.
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8 октября 2020 11:52
Третий день ММКФ: Бразилия показывает изнанку белого общества
Депортация африканцев из Бразилии в конкурсе, польский претендент на «Оскар» и живой классик мексиканского кино.
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6 октября 2020 16:16
Второй день ММКФ: Дебют дочери Венсана Линдона и новый Ким Ки Дук
Как будет выглядеть кинофестиваль ближайшего будущего месяц назад на своем примере показала Венеция. На Мостру съезжались звезды, проходили мировые премьеры (скуднее, чем обычно, в силу того, что многие потенциальные арт-хиты, вроде фильмов Верховена или Каракса, продюсеры переносили наравне с блокбастерами), жюри благополучно вручило призы.
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3 октября 2020 17:19
Праздник кино во время пандемии: начинаем вести дневники ММКФ
Дневники Московского кинофестиваля. День первый, в ожидании больших премьер: румынская политическая сатира и уникальный ретроспективный показ.
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2 октября 2020 16:49
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