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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Новости: премии
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Кортни Кокс наконец-то получила номинацию на «Эмми» за «Друзей» – спустя 20 лет после финала сериала
Актриса выступила исполнительным продюсером спецэпизода «Друзья: Воссоединение», получившего номинацию.
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14 июля 2021 16:02
«Пацаны», «ВандаВижн» и «Бриджертоны»: объявлен список номинантов на «Эмми»-2021
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе объявили телевизионные проекты, которые в сентябре поборются за статуэтку «Эмми» – самую престижную награду в области ТВ.
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14 июля 2021 10:17
Netflix выдвигает на «Оскар» весь каст драмы «Суд над чикагской семеркой»
Кроме Джозефа Гордона-Левитта.
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27 октября 2020 16:58
Netflix посмертно выдвигает Чедвика Боузмана на «Оскар»
Покойной звезде прочат номинацию за драму «Ма Рейни: Мать блюза».
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22 октября 2020 12:28
К юбилею «Психо»: культовую сцену в душе пересняли с 60 актрисами
Каждой досталось по несколько секунд в новом ролике.
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16 октября 2020 14:29
Российский сериал «257 причин, чтобы жить» получил награду в Каннах
Награда за лучшую актерскую игру отошла Полине Максимовой.
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15 октября 2020 13:27
Universal снимет ремейк мистического триллера «Другие» с Николь Кидман
Никаких подробностей пока не известно.
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13 октября 2020 15:00
«Довод» не вошел в главную номинацию People`s Choice Awards
Победители кинопремии будут названы 15 ноября.
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2 октября 2020 13:53
Вручение кинопремии «Ника» переносится на весну 2021 года
Награды будут вручаться сразу за два года.
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29 сентября 2020 15:10
На Гари Олдмана подали в суд из-за фильма «Темные времена»
Актера обвиняют в том, что он украл идеи из чужого сценария.
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22 сентября 2020 14:06
Объявлен полный список победителей «Эмми» 2020
Триумфаторы премии – телеканал HBO и сериал «Шиттс Крик».
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21 сентября 2020 13:05
«Мандалорец» и «Хранители» получили премию «Эмми» в технических категориях
Оба сериала также претендуют на главные призы 2020 года.
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17 сентября 2020 13:15
Сериал «Хранители» получил главный приз Ассоциации телевизионных критиков
Проект Деймона Линделофа продолжает собирать награды.
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15 сентября 2020 12:44
Слухи: Леди Гага сыграет мутанта-телепата в новом фильме о Людях Икс
Как и певица, героиня испытывает тягу к провокационным образам.
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15 сентября 2020 12:05
Меньшинства, женщины и инвалиды: изменились стандарты отбора на премию «Оскар»
Теперь мало кто отважится обвинить киноакадемию в устаревших взглядах, расизме или нетерпимости.
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9 сентября 2020 11:55
«Смерть Майкла Корлеоне»: Фрэнсис Форд Коппола выпустит альтернативную версию «Крестного отца 3»
Новая версия знаменитого фильма должна выйти на экраны в декабре.
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4 сентября 2020 09:54
AMC закрыл сериал Закари Куинто «Страна Рождества» после двух сезонов в эфире
Сценарий шоу был основан на книге сына Стивена Кинга.
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1 сентября 2020 11:37
Слухи: ремейк хоррора «Изгоняющий дьявола» выйдет в 2021 году
Классику Уильяма Фридкина хотят как можно скорее переосмыслить.
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19 августа 2020 14:11
Фильм с Мег Райан стал лучшей романтической комедией в истории кино
Ее актерский тандем с Билли Кристалом породил множество жанровых клише.
Написать
17 августа 2020 13:08
Слухи: «Интерстеллар» Кристофера Нолана получит сиквел
В Warner Bros. придумали, как вернуть зрителей в кино.
Написать
17 августа 2020 12:17
Игрушки могут умереть: режиссер «Истории игрушек 3» ответил на вопрос фаната
Никто не вечен, если речь идет о попадании в мусоросжигательную машину.
Написать
5 августа 2020 12:08
«Нелепая и смехотворная»: Эндрю Ллойд Уэббер разнес экранизацию «Кошек»
Автор оригинального мюзикла не одобрил подход режиссера Тома Хупера.
Написать
4 августа 2020 09:53
Не только «Чернобыль»: объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020
Лучшим мини-сериалом признан сериал HBO «Чернобыль».
Написать
3 августа 2020 10:56
«Это лучшие новости»: непредсказуемая и смешная реакция номинантов «Эмми» 2020
От Тайки Вайтити и Алана Аркина до Пола Мескала.
Написать
30 июля 2020 16:50
В сети показали жутких помощников Таноса из «Войны бесконечности»
Представлен концепт эпизодических летучих мышей с битвы на Титане.
Написать
30 июля 2020 16:07
Церемония «Эмми» 2020 пройдет в удаленном режиме
Крупных кинособытий в привычном формате до конца года ждать не стоит.
Написать
30 июля 2020 12:42
Впервые в истории: продюсер Сергей Саркисов получил дневную премию «Эмми»
Саркисов стал первым российским продюсером, которому удалось победить в данной номинации.
Написать
29 июля 2020 15:35
«Хранители» в лидерах: объявлен список номинантов на «Эмми»-2020
Стриминговые сервисы ярко демонстрируют, кто захватит малые экраны в ближайшие несколько лет.
Написать
29 июля 2020 12:48
Темнокожие актеры побили рекорд по номинациям на «Эмми»-2020
Для Эдди Мерфи это первая за 21 год возможность получить престижную кинонаграду.
Написать
29 июля 2020 12:08
Объявлен список номинантов на премию «Эмми»-2020
Церемония состоится 20 сентября.
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29 июля 2020 09:05
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