Стартовал XIV Московский международный кинофестиваль «Будем жить»

23 сентября 2025 14:24
Все сеансы бесплатны, но нужна предварительная регистрация.

21 сентября в киноцентре «Октябрь» прошло торжественное открытие Московского международного кинофестиваля «Будем жить», который продлится до 28 сентября включительно. С программой смотра, которая была оглашена во время открытия, можно ознакомиться на официальном сайте. Также на церемонии с речами выступили президент фестиваля Евгений Герасимов, директор фестиваля Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева, продюсер Стивен Мао, а также мэр столицы Сергей Собянин.

Открылся фестиваль показом картины Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума», главные роли в котором исполнили Мила Ершова, Юрий Насонов и Антон Васильев. В этом году смотр приурочен Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а основной темой было избрано мотивационное кино. Церемонию открытия провели Янина Студилина и Виктор Логинов при участии оркестра Московского Академического Театра Сатиры во главе с дирижером Алексеем Сипиным.

Старт фестиваля был также отмечен вручением двух наград. Так, режиссер монтажа София Павлова были признана победительницей конкурса «Трейлер Победы», участники которого подготовили трейлеры к 12 классическим советским фильмам на военную тематику. Павлова представила ролик к сериалу «Семнадцать мгновений весны». Кроме того, «Призом за отражение Образа Москвы на экране» была награждена Юлиана Слащева.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Будем жить»
Виктория Аморина
