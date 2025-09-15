Меню
Стали известны победители премии «Эмми-2025»

15 сентября 2025 12:29
Стали известны победители премии «Эмми-2025»

Оуэн Купер из «Переходного возраста» стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Награду за лучший драматический сериал получила «Больница Питт», лучшим комедийным сериалом была признана «Киностудия», а лучшим мини-сериалом ожидаемо стал «Переходный возраст». Всего на счету «Переходного возраста» пять статуэток, включая приз для 15-летнего Оуэна Купера.

Со списком победителей в основных категориях можно ознакомиться ниже.

Лучший драматический сериал: «Больница Питт»

Лучший комедийный сериал: «Киностудия»

Лучший мини-сериал или антология: «Переходный возраст»

Лучший главный актер в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница Питт»)

Лучший главный актер в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия»)

Лучший главный актер в мини-сериале или антологии: Стивен Грэм («Переходный возраст»)

Лучшая главная актриса в драматическом сериале: Бритт ЛауэрРазделение»)

Лучшая главная актриса в комедийном сериале: Джин СмартХитрости»)

Лучшая главная актриса в мини-сериале или антологии: Кристин МилиотиПингвин»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман («Разделение»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Джефф Хиллер («Кто-то где-то»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или антологии: Оуэн Купер («Переходный возраст»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер («Хитрости»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или антологии: Эрин Доэрти («Переходный возраст»)

Фото: Legion-Media
Юрий Волошин
Юрий Волошин
