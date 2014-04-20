В моих мечтах, 2014

В жизни главных героев, Ника Смита и Натали Руссо, все складывается не самым лучшим образом. Он после расставания с красоткой Джесси пытается сосредоточиться на карьере и мечтает стать победителем престижного конкурса для архитекторов. Она занимается рестораном, унаследованным от матери, но дела у заведения идут все хуже и хуже. Однажды, оказавшись рядом с одним и тем же фонтаном, герои бросают в него монетки и загадывают желание. Они не подозревают, что фонтан - волшебный, он помогает людям встретить свою любовь. Теперь каждую ночь Ник и Натали снятся друг другу и мало-помалу влюбляются. Однако если они не встретятся в реальности в течение семи дней, волшебство рассеется…