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В моих мечтах В моих мечтах
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In My Dreams

В моих мечтах, 2014

2014 / США / Канада
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В жизни главных героев, Ника Смита и Натали Руссо, все складывается не самым лучшим образом. Он после расставания с красоткой Джесси пытается сосредоточиться на карьере и мечтает стать победителем престижного конкурса для архитекторов. Она занимается рестораном, унаследованным от матери, но дела у заведения идут все хуже и хуже. Однажды, оказавшись рядом с одним и тем же фонтаном, герои бросают в него монетки и загадывают желание. Они не подозревают, что фонтан - волшебный, он помогает людям встретить свою любовь. Теперь каждую ночь Ник и Натали снятся друг другу и мало-помалу влюбляются. Однако если они не встретятся в реальности в течение семи дней, волшебство рассеется…

  • Исполнительница главной роли, Кэтрин МакФи, не только актриса, но и певица. В 2006 году она стала финалисткой музыкального шоу American Idol, аналога “Фабрики звезд”. 
  • Бывшего мужа Кэтрин МакФи, американского актера Ника Кокаса, зовут так же, как и ее экранного возлюбленного.
  • Съемки фильма проходили в городе Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада.
  • Майк Фогель, исполнитель роли Ника, в этот период был занят в сериале “Под куполом”. В картине он снялся в перерыве между съемками двух сезонов.

Ник и Натали являются идеальной парой, только они в действительности никогда не встречались. Однажды бросив монетки в фонтан Хэйвард, они стали грезить друг о друге. По легенде фонтана, у них есть ровно семь дней, чтобы превратить свои грёзы в реальность.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 2 сентября 2016
Премьера в мире 20 апреля 2014
Возраст 12+
Режиссер
Кенни Леон
В ролях
Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Майк Фогель
Майк Фогель
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В моих мечтах 2 постера
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