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The Boogeyman
The Boogeyman
The Boogeyman,
США
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Жанр:
ужасы
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Режиссер
Роб Сэвадж
В ролях
Софи Тэтчер
Крис Мессина
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Звезда «Отряда самоубийц 2» и «Дюны» Давид Дастмалчян вошел в актерский состав хоррора «И пришел бука»
Экранизация рассказа Стивена Кинга выйдет на сервисе Hulu.
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24 февраля 2022 14:05
Софи Тэтчер и Крис Мессина получили ведущие роли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Бугимен»
Грядущий хоррор выпустят на сервисе Hulu.
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2 февраля 2022 13:30
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