Содержание:

Андрей Тарковский - Фильмы

- Андрей Тарковский - «Андрей Рублев»

- Андрей Тарковский - «Солярис»

- ​​​​​​​Андрей Тарковский - «Зеркало»

​​​​​​​ - Андрей Тарковский - «Сталкер»

​​​​​​​Андрей Тарковский - Личная жизнь



Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской промышленной области на Волге в семье поэта Арсения Тарковского и Марии Вишняковой. В 1934 году родилась его сестра Марина, а через год отец покинул жену с двумя детьми и позже ушел на фронт, где потерял ногу. Мать Тарковского устроилась корректором в типографию в Москве, и оставалась там работать до самой пенсии. В детстве будущий режиссер проводил время в Юрьевце у родственников матери, и этот дом навсегда остался для него идеалом. В 1951-1952 годах Тарковский учился на арабском отделении Московского института востоковедения, но бросил учебу после сотрясения мозга. В 1954 году он поступил на режиссерское отделение во ВГИК (мастерская Михаила Ромма). Обучение режиссера пришлось на «хрущевскую оттепель», когда стали доступны фильмы итальянского неореализма и французской «новой волны», этот контекст подтолкнул Тарковского к идее авторского кино. Первыми короткометражными работами режиссера стали «Убийцы» 1956 года и «Сегодня увольнения не будет» 1957 года. В качестве дипломной работы он представил вместе с Вадимом Юсовым картину «Каток и скрипка» о дружбе мальчика-скрипача и водителя катка.

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Андрей Тарковский - Фильмы



В 1961 году Тарковский начал работу над «Андреем Рублевым», но за время подготовки к съемкам успел снять «Иваново детство» по мотивам рассказа Богомолова «Иван». Фильм получил международное признание, в том числе «Золотого льва святого Марка» на фестивале в Венеции. Тем временем «Андрей Рублев», несмотря на препятствия цензуры, был выпущен и получил премию ФИНПРЕССИ на Каннском фестивале. В 1970 году на экраны вышел «Солярис» и получил в Каннах Специальный приз жюри и Приз Экуменического жюри. Через четыре года «Зеркало» обострило противостояние Тарковского и власти, потому что было признано немассовым и непонятным. «Сталкер» 1979 года, в свою очередь, выглядел для советской критики своего рода компромиссом между индивидуальным стилем режиссера и критикой технократического (западного) общества. В 1980 году Тарковский приехал в Италию для съемок фильма «Ностальгия» и принял решение остаться там вместе с женой и сыном. Из-за этого в СССР его фильмы сразу запретили, а мэрия Флоренции подарила семье режиссера квартиру. Последним фильмом Тарковского стала философская драма «Жертвоприношение» 1985 года.





Андрей Тарковский - «Андрей Рублев»



Историческая кинодрама 1966 года, снятая на киностудии «Мосфильм», разделена на восемь отдельных эпизодов о Руси XV века глазами иконописца Андрея Рублева (Анатолий Солоницын). Трое монахов - Даниил (Николай Гринько), Кирилл (Иван Лапиков) и Андрей - уходят из Андроникова монастыря и ночуют под крышей сарая, где выступает бродячий скоморох. Артиста избивает стража и увозит его на глазах у монахов. В ночь на Ивана Купала язычники купаются обнаженными в реке, и одна из девушек пытается соблазнить Андрея Рублева, и наутро наставник Андрея Даниил говорит, что теперь он должен замаливать свой грех.





Андрей Тарковский - «Солярис»



Фантастическая драма 1972 года по мотивам одноименного произведения Станислава Лема. Фильм получил Гран-при Каннского фестиваля и на сегодняшний день входит в число лучших фантастических фильмов в истории. По сюжету картины, разворачивающемуся в будущем, наука о далекой планете Солярис заходит в тупик, и доктор Крис Кельвин (Донатас Банионис) отправляется на исследовательскую станцию на этой планете. Ему нужно принять решение, продолжать ли научные изыскания или стоит прекратить их финансирование. На станции живут трое ученых: Снаут (Юри Ярвет), Сарториус (Анатолий Солоницын) и Гибарян (Сос Саркисян), и разумный океан Соляриса изводит их мучительными воплощениями самых постыдных воспоминаний.





Андрей Тарковский - «Зеркало»



В 1974 году режиссер выпустил картину, которая считается автобиографичной. Действие «Зеркала» разворачивается сразу в трех временных пластах: до войны, во время нее и после. Мы видим детство главного героя Алексея в деревне с его матерью (Маргарита Терехова), а так же взрослую жизнь после развода с женой Натальей (также Маргарита Терехова) - но уже его глазами, он сам остается за кадром (голос Иннокентия Смоктуновского). Фильм представляет собой чередование снов и воспоминаний героя с кадрами кинохроники, эпизоды смонтированы не в хронологическом порядке. За кадром звучит голос Арсения Тарковского, читающего свои стихотворения.





Андрей Тарковский - «Сталкер»



Фантастический фильм-притча 1979 года по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». За двадцать лет до событий картины было зарегистрировано падение метеорита, и в аномальной области начали происходить загадочные события, в том числе пропадали люди. Сталкер (Александр Кайдановский) зарабатывает тем, что водит людей в «Зону» к таинственной Комнате, в которой сбываются самые сокровенные желания. Писатель (Анатолий Солоницын) и Профессор (Николай Гринько) просят Сталкера провести их туда, и начинается их долгое путешествие.





Андрей Тарковский - Личная жизнь



С 1957 по 1970 годы Тарковский был женат на актрисе Ирме Рауш. В 1970 году он женился на Ларисе Кизиловой, которая родила ему сына Андрея.