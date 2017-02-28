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Анатолий Солоницын – Фильмы

- Анатолий Солоницын – Рублёв

Анатолий Солоницын – Личная жизнь

Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Анатолий (Отто) Алексеевич Солоницын родился 30 августа 1934 года в Богородске, Горьковский край, РСФСР. Отец Алексей был журналистом, работал ответственным секретарем газеты «Горьковская правда». Отец назвал сына в честь Отто Шмидта, однако во время Великой Отечественной войны немецкое имя стало непопулярным, Отто переименовали в Анатолия. У Анатолия есть младший брат Алексей – писатель и журналист.

После войны семья переехала в Саратов. Анатолий получил специальность слесаря-инструментальщика, однако вскоре семья переехала в Киргизию, город Фрунзе. Там будущий актер увлекся художественной самодеятельностью. В 1955 году Анатолий поехал в Москву штурмовать ГИТИС. Три года подряд он пытался поступить в московский ВУЗ, затем уехал в Свердловск, где был принят в студию при Свердловском драматическом театре. Там Солоницын сыграл множество второстепенных ролей.

В 1976 году по приглашению Андрея Тарковского стал играть роль Гамлета в постановке московского Театра имени Ленинского комсомола. В 1981 году актеру было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В том же году Анатолий Солоницын получил «Серебряного медведя» Берлинале в номинации «лучший актер» за роль Ф. М. Достоевского в картине «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» режиссера Александра Зархи. Последние годы Анатолий Солоницын болел раком лёгких. Артист умер 11 июня 1982 года.



Анатолий Солоницын – Фильмы

Солоницын дебютировал в кино в 1963 году, снявшись в картине Глеба Панфилова «Дело Курта Клаузевица». С 1966 года актер сотрудничал с Андреем Тарковским, благодаря чему стал известным артистом. Тарковский специально выдумывал для артиста подходящие роли, если таковых не было в первоначальном сценарии. В 1966 году вышел «Андрей Рублёв», в 1972 году Солоницын сыграл доктора Сарториуса в экранизации романа Станислава Лема «Солярис». Через два года Солоницын появился в образе Прохожего в картине «Зеркало». В 1979 году вышел «Сталкер»: в фильме актер воплотил образ Писателя.

Анатолия Солоницына стали приглашать на съемки и другие режиссеры. В 1972 году артист сыграл в картине Сергея Герасимова «Любить человека» – киноромане о двух архитекторах, строящих город Норильск. В 1974 году Солоницын снялся в картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» в роли секретаря губкома Василия Антоновича Сарычева. В 1976 году актер сыграл знаковую роль следователя Портнова в ленте Ларисы Шепитько «Восхождение», основанной на повести Василия Быкова «Сотников». К слову, «Восхождение» стал первым советским фильмом, получившим «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Актер снялся в более чем 40 фильмах. Последними работами стали фильмы : «Остановился поезд» (1982), «Великая судьба» (1983), «Раскиданное гнездо» (1983).



Анатолий Солоницын – Рублёв

Главная роль в исторической драме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» стала одной из важнейших в творческой карьере Солоницына. Сценарий фильма актер прочитал в журнале «Искусство кино», после чего взял отпуск и приехал из Свердловска в Москву. Тарковский утвердил малоизвестного актера на главную роль. Ради роли Андрея Рублёва Солоницын оставил работу в театре.



Анатолий Солоницын – Личная жизнь

Анатолий Солоницын был женат трижды. Первой женой стала работница Свердловской киностудии Людмила. Во втором браке с искусствоведом Ларисой родилась дочь Лариса, впоследствии ставшая киноведом и директором Музея кино. Третий брак актер заключил с гримершей Светланой: у супругов родился сын Алексей, сейчас он занят в кинопроизводстве.