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Анатолий Солоницын

Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
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Дата рождения
30 августа 1930
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
11 июня 1982
Биография Анатолия Солоницына

Содержание: 
Анатолий Солоницын –  Фильмы
  - Анатолий Солоницын – Рублёв
Анатолий Солоницын – Личная жизнь

Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Анатолий (Отто) Алексеевич Солоницын родился 30 августа 1934 года в Богородске, Горьковский край, РСФСР. Отец Алексей был журналистом, работал ответственным секретарем газеты «Горьковская правда». Отец назвал сына в честь Отто Шмидта, однако во время Великой Отечественной войны немецкое имя стало непопулярным, Отто переименовали в Анатолия. У Анатолия есть младший брат Алексей – писатель и журналист.

После войны семья переехала в Саратов. Анатолий получил специальность слесаря-инструментальщика, однако вскоре семья переехала в Киргизию, город Фрунзе. Там будущий актер увлекся художественной самодеятельностью. В 1955 году Анатолий поехал в Москву штурмовать ГИТИС. Три года подряд он пытался поступить в московский ВУЗ, затем уехал в Свердловск, где был принят в студию при Свердловском драматическом театре. Там Солоницын сыграл множество второстепенных ролей.

В 1976 году по приглашению Андрея Тарковского стал играть роль Гамлета в постановке московского Театра имени Ленинского комсомола. В 1981 году актеру было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В том же году Анатолий Солоницын получил «Серебряного медведя» Берлинале в номинации «лучший актер» за роль Ф. М. Достоевского в картине «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» режиссера Александра Зархи. Последние годы Анатолий Солоницын болел раком лёгких. Артист умер 11 июня 1982 года.


Анатолий Солоницын –  Фильмы

Солоницын дебютировал в кино в 1963 году, снявшись в картине Глеба Панфилова «Дело Курта Клаузевица». С 1966 года актер сотрудничал с Андреем Тарковским, благодаря чему стал известным артистом. Тарковский специально выдумывал для артиста подходящие роли, если таковых не было в первоначальном сценарии. В 1966 году вышел «Андрей Рублёв», в 1972 году Солоницын сыграл доктора Сарториуса в экранизации романа Станислава Лема «Солярис». Через два года Солоницын появился в образе Прохожего в картине «Зеркало». В 1979 году вышел «Сталкер»: в фильме актер воплотил образ Писателя.

Анатолия Солоницына стали приглашать на съемки и другие режиссеры. В 1972 году артист сыграл в картине Сергея Герасимова «Любить человека» – киноромане о двух архитекторах, строящих город Норильск. В 1974 году Солоницын снялся в картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» в роли секретаря губкома Василия Антоновича Сарычева. В 1976 году актер сыграл знаковую роль следователя Портнова в ленте Ларисы Шепитько «Восхождение», основанной на повести Василия Быкова «Сотников». К слову, «Восхождение» стал первым советским фильмом, получившим «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Актер снялся в более чем 40 фильмах. Последними работами стали фильмы : «Остановился поезд» (1982), «Великая судьба» (1983), «Раскиданное гнездо» (1983).


Анатолий Солоницын – Рублёв

Главная роль в исторической драме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» стала одной из важнейших в творческой карьере Солоницына. Сценарий фильма актер прочитал в журнале «Искусство кино», после чего взял отпуск и приехал из Свердловска в Москву. Тарковский утвердил малоизвестного актера на главную роль. Ради роли Андрея Рублёва Солоницын оставил работу в театре.


Анатолий Солоницын – Личная жизнь

Анатолий Солоницын был женат трижды. Первой женой стала работница Свердловской киностудии Людмила. Во втором браке с искусствоведом Ларисой родилась дочь Лариса, впоследствии ставшая киноведом и директором Музея кино. Третий брак актер заключил с гримершей Светланой: у супругов родился сын Алексей, сейчас он занят в кинопроизводстве.

Интересные факты о Анатолии Солоницыне

Перед съемками «Андрея Рублева» Анатолий Солоницын молчал четыре месяца для того, чтобы в эпизоде снятия обета молчания голос звучал осипшим.

Для роли Федора Михайловича Достоевского в неосуществленной экранизации романа «Идиот» Тарковского Солоницын хотел сделать пластическую операцию.

Вместо вечерней сказки Анатолий Солоницын читал дочери свои роли.

Фильмография Анатолия Солоницына
Остановился поезд
Остановился поезд
драма 1982, СССР
7.0
Мужики!
Мужики!
мелодрама 1981, СССР
8.0
Из жизни отдыхающих
Из жизни отдыхающих
мелодрама, драма 1980, СССР
7.0
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
мелодрама, исторический, биография 1980, СССР
7.0
Сталкер
Сталкер
криминал, фантастика 1979, СССР
7.0
Поворот
Поворот
драма 1978, СССР
7.0
Предвещает победу
Предвещает победу
драма 1978, СССР
0.0
Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
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28 февраля 2017 13:01
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