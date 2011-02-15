Туринская лошадь, 2011

Фильм является мрачной фантазией на тему того, что же случилось с туринской лошадью, той самой, от вида избиения которой сошел с ума великий немецкий философ Фридрих Ницше. Человек, который хлестал лошадь, – сельский фермер, который зарабатывает на жизнь тем, что возит в город телегу, запряженную лошадьми. Он живет в крохотной лачуге со своей дочерью. Каждый день они съедают по картофелине, выпивают по стакану кипятка, а в остальное время занимаются только работой. В течение шести дней окрестности фермерского дома становятся все мрачнее и пустыннее. Сама жизнь постепенно погибает, и герои погружаются в небытие…
В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был не кто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни… Но что же случилось с лошадью и ее хозяином? Об этом и расскажет фильм.
✊