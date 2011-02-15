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Туринская лошадь Туринская лошадь
Киноафиша Фильмы Туринская лошадь
A Torinói ló

Туринская лошадь, 2011

2011 / США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм является мрачной фантазией на тему того, что же случилось с туринской лошадью, той самой, от вида избиения которой сошел с ума великий немецкий философ Фридрих Ницше. Человек, который хлестал лошадь, – сельский фермер, который зарабатывает на жизнь тем, что возит в город телегу, запряженную лошадьми. Он живет в крохотной лачуге со своей дочерью. Каждый день они съедают по картофелине, выпивают по стакану кипятка, а в остальное время занимаются только работой. В течение шести дней окрестности фермерского дома становятся все мрачнее и пустыннее. Сама жизнь постепенно погибает, и герои погружаются в небытие…

  • После окончания работы над фильмом венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр заявил, что больше не будет снимать кино: целью своей карьеры он ставил разработку собственного совершенного режиссерского метода, и теперь эта цель достигнута. 
  • Для того чтобы подчеркнуть медленный темпоритм фильма, Тарр использовал при съемке сверхдлинные кадры: картина идет два с половиной часа, и за это время в ней происходит всего 30 монтажных склеек. Сложные движения камеры, снятые на стабилизатор и рельсы, требовали многих дней репетиций. Кроме того, дефицит дорогостоящей 35-миллиметровой пленки не прощал съемочной группе ошибок. 

В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был не кто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни… Но что же случилось с лошадью и ее хозяином? Об этом и расскажет фильм.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 марта 2012
Премьера в мире 15 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Бела Тарр
В ролях
Янош Держи
Эрика Бок
Михай Кормош
Ричи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Туринская лошадь 2 постера
Берлинале «Серебряный медведь» - Гран-при жюри
Берлинале Приз ФИПРЕССИ
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очень и очень жду.



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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Бела Тарр прокомментировал свой уход из кино и деятельность в качестве преподавателя Режиссер заявил, что педагогам не стоит навязывать своим ученикам какую-либо точку зрения.
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21 ноября 2022 16:11
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