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Зеркало
Зеркало, 1974: актеры и роли
The Mirror
Зеркало
1974 / Россия
6.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Зеркало, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Маргарита Терехова
Игнат Данильцев
Ignat Daniltsev
Алла Демидова
Николай Гринько
Анатолий Солоницын
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