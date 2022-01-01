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Зеркало Зеркало
Киноафиша Фильмы Зеркало Зеркало, 1974: актеры и роли
The Mirror Зеркало 1974 / Россия
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24 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Зеркало, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Маргарита Терехова Маргарита Терехова Игнат Данильцев Ignat Daniltsev Алла Демидова Алла Демидова Николай Гринько Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын
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