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Смывайся! Смывайся!
Киноафиша Фильмы Смывайся! Отзывы о мультфильме «Смывайся!»
Flushed Away Смывайся! 2006 / США / Великобритания
7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Смывайся!»

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Что может быть милее сердцу, чем старое доброе английское хулиганство, давшее миру «Заводной апельсин» и группу «Монти Пайтон»? В своем роде именно монти-пайтоновским духом проникнут анимационный опус, почти все действие коего происходит в канализации, выступающей вдобавок точной калькой с «этого света», или, как говорят персонажи «Смывайся!», «мира под небом». Главный герой – галантный и элегантный крыс с раскольниковским именем Родди, служащий неким странным сочетанием дворецкого и живой…

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Mari 2 апреля 2015, 12:51
Замечательный мультик. Настроение заметно улучшает! Что радует - шутки не прерываются.✊

Слизняки действительно рулят ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Вместо мышей всё время перед глазами стояли Ургант с Чуриковой. Дубляжу незачот!

Не знаю, есть ли у "пластилиновых" мышей первичные половые признаки, но падающих на металлические штуки мышек было жалко.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alina 2 апреля 2015, 12:51
Не подскажите исполнителя песни, которая играет в конце,когда титры идут,там поют про pussy cats.Спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Arti 2 апреля 2015, 12:51
где его можно скачать?Бесплатно!!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 25 августа 2019, 21:20
Оценка
прекрасный мультик, еще раз, с удовольствием пересмотрел!
поющие улитки(слизняки, личинки, как угодно) мои фавориты!
8 баллов из 10ти!
25 августа 2019, 21:20 Ответить
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