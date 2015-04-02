Что может быть милее сердцу, чем старое доброе английское хулиганство, давшее миру «Заводной апельсин» и группу «Монти Пайтон»? В своем роде именно монти-пайтоновским духом проникнут анимационный опус, почти все действие коего происходит в канализации, выступающей вдобавок точной калькой с «этого света», или, как говорят персонажи «Смывайся!», «мира под небом». Главный герой – галантный и элегантный крыс с раскольниковским именем Родди, служащий неким странным сочетанием дворецкого и живой…
Слизняки действительно рулят ✊
Не знаю, есть ли у "пластилиновых" мышей первичные половые признаки, но падающих на металлические штуки мышек было жалко.
поющие улитки(слизняки, личинки, как угодно) мои фавориты!
8 баллов из 10ти!
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