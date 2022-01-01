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Смывайся! Смывайся!
Киноафиша Фильмы Смывайся! Смывайся!, 2006: актеры и роли
Flushed Away Смывайся! 2006 / США / Великобритания
7.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Смывайся!, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Бауэрс David Bowers Сэм Фэлл
В ролях
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Шэйн Ричи Джеффри Палмер Geoffrey Palmer Жан Рено Жан Рено Jean Reno Даглас Уэстон
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