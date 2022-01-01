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Смывайся!
Смывайся!, 2006: актеры и роли
Flushed Away
Смывайся!
2006 / США / Великобритания
7.8
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Смывайся!, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэвид Бауэрс
David Bowers
Сэм Фэлл
В ролях
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Хью Джекман
Hugh Jackman
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Энди Серкис
Andy Serkis
Билл Найи
Bill Nighy
Саймон Кэллоу
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