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Эллора Торчия
Эллора Торчия Ellora Torchia
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Эллора Торчия

Ellora Torchia

Дата рождения
1 апреля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Развод по-английски 7.7
Развод по-английски (2018)
Инспектор Адам Дэлглиш 7.4
Инспектор Адам Дэлглиш (2021)
Зараза 7.1
Зараза (2025)

Фильмография Эллора Торчия

Зараза 7.1
Зараза Cold Storage
боевик, комедия, фантастика, ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Настоящая боль 7
Настоящая боль A Real Pain
комедия, драма 2024, Польша / США
Смотреть трейлер
Миссия «Бесконечность» 6.3
Миссия «Бесконечность»
фантастика, триллер, мини-сериал 2022, Франция
Инспектор Адам Дэлглиш 7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал 2021, Великобритания
Али и Ава 6.9
Али и Ава Ali & Ava
драма 2021, Великобритания
В земле 5.1
В земле In the Earth
ужасы, фантастика, триллер 2021, Великобритания
Солнцестояние 6.5
Солнцестояние Midsommar
ужасы 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Развод по-английски 7.7
Развод по-английски
драма 2018, Великобритания
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