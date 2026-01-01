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Фильмография
Эллора Торчия
Ellora Torchia
Киноафиша
Персоны
Эллора Торчия
Эллора Торчия
Ellora Torchia
Дата рождения
1 апреля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.7
Развод по-английски
(2018)
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
(2021)
7.1
Зараза
(2025)
Фильмография Эллора Торчия
7.1
Зараза
Cold Storage
боевик, комедия, фантастика, ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Настоящая боль
A Real Pain
комедия, драма
2024, Польша / США
Смотреть трейлер
6.3
Миссия «Бесконечность»
фантастика, триллер, мини-сериал
2022, Франция
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал
2021, Великобритания
6.9
Али и Ава
Ali & Ava
драма
2021, Великобритания
5.1
В земле
In the Earth
ужасы, фантастика, триллер
2021, Великобритания
6.5
Солнцестояние
Midsommar
ужасы
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.7
Развод по-английски
драма
2018, Великобритания
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