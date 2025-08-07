Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films представила трейлер триллера о взрывном зомби-вирусе «Холодное хранилище». Главные роли исполнили Джо Кири («Очень странные дела»), Джорджина Кэмпбелл («Варвар») и Лиам Нисон («Голый пистолет»).

В центре сюжета — молодые сотрудники службы охраны Тикейк (Кири) и Наоми (Кэмпбелл), которые присматривают за складом, оборудованном на месте бывшей военной базы США. Во время очередной ночной смены герои обнаруживают, что из нижнего этажа базы наверх прорвался паразитический грибок, который завладевает телом и мозгом живых существ, а затем приводит к взрыву головы. Выясняется, что много лет назад этот вирус был законсервирован правительством в подвале базы, но в связи с повышением температуры под землей необычайно заразный и стремительно мутирующий микроорганизм начал активно размножаться. Вместе с подоспевшим на место отставным специалистом по биологическому терроризму (Нисон) Тикейку и Наоми предстоит усмирить смертоносный грибок, не дав ему захватить весь мир.

Сценарий на основе собственного романа написал признанный голливудский автор Дэвид Кепп. Режиссером выступает Джонни Кэмпбелл. В актерский состав также вошли Сози Бэйкон («Улыбка»), Ванесса Редгрейв («Миссия: невыполнима») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).