Киноафиша Новости Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»

7 августа 2025 14:41
В широкий прокат фильм выйдет в следующем году.

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films представила трейлер триллера о взрывном зомби-вирусе «Холодное хранилище». Главные роли исполнили Джо КириОчень странные дела»), Джорджина КэмпбеллВарвар») и Лиам НисонГолый пистолет»).

В центре сюжета — молодые сотрудники службы охраны Тикейк (Кири) и Наоми (Кэмпбелл), которые присматривают за складом, оборудованном на месте бывшей военной базы США. Во время очередной ночной смены герои обнаруживают, что из нижнего этажа базы наверх прорвался паразитический грибок, который завладевает телом и мозгом живых существ, а затем приводит к взрыву головы. Выясняется, что много лет назад этот вирус был законсервирован правительством в подвале базы, но в связи с повышением температуры под землей необычайно заразный и стремительно мутирующий микроорганизм начал активно размножаться. Вместе с подоспевшим на место отставным специалистом по биологическому терроризму (Нисон) Тикейку и Наоми предстоит усмирить смертоносный грибок, не дав ему захватить весь мир.

Сценарий на основе собственного романа написал признанный голливудский автор Дэвид Кепп. Режиссером выступает Джонни Кэмпбелл. В актерский состав также вошли Сози БэйконУлыбка»), Ванесса РедгрейвМиссия: невыполнима») и Лесли МэнвиллПризрачная нить»).

Фото: Samuel Goldwyn Films
Юрий Волошин
