О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Джонни Кэмпбелл
Jonny Campbell
Киноафиша
Персоны
Джонни Кэмпбелл
Джонни Кэмпбелл
Jonny Campbell
Популярные фильмы
8.1
Мир дикого запада
(2016)
8.1
Доктор Кто
(2005)
7.7
Дракула
(2020)
Фильмография Джонни Кэмпбелл
9
Холодное хранилище
Cold Storage
боевик, комедия, фантастика
2025, США
Я веду себя неразумно?
драма, комедия, триллер
2022, Великобритания
7.7
Дракула
драма, ужасы
2020, Великобритания
Информатор
драма, триллер
2018, Великобритания
8.1
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн
2016, США
6.9
Во плоти
драма, ужасы, мистика
2013, Великобритания
Прах к праху
драма, криминал, фэнтези
2008, Великобритания
8.1
Доктор Кто
драма, приключения, фантастика
2005, Великобритания
Призраки
драма, триллер
2002, Великобритания
Новости о Джонни Кэмпбелл
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»
Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами
Настоящие жемчужины среди работ маэстро хорроров: 5 лучших фильмов Гильермо дель Торо
Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»
5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности
Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
