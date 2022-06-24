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Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл
Georgina Campbell
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Джорджина Кэмпбелл
Georgina Campbell
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Дата рождения
12 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мейдстон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Джорджины Кэмпбелл
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Новости о персоне
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Билл Скарсгард призывает на помощь в трейлере загадочного хоррора «Варвар»
Ролик захватывает внимание и сулит напряженное и пугающее зрелище.
Написать
24 июня 2022 11:17
AppleTV+ показал первые кадры из сериала «Подозрение» с Умой Турман
Также оглашена дата премьеры.
Написать
16 декабря 2021 10:32
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