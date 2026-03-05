«Зараза»: Рецензия Киноафиши

Оповещения от Киноафиши
5 марта 2026 14:54
Необязательный комедийный хоррор со звездой «Очень странных дел».

1979 год. Космическая станция SkyLab терпит крушение, но часть ее обломков приземляется в Австралии, где их находит местный фермер. Годы спустя специалист по борьбе с биотерроризмом Роберт Куинн (Лиам Нисон) вместе с учеными отправляется на место происшествия и выясняет, что космические обломки принесли с собой на землю опасный грибок, который стремительно мутирует и поражает сознание всех живых организмов, с которыми вступит в контакт. Группа уничтожает трупы и резервуар, а образцы грибка отправляет в подземное хранилище в Канзасе. В наши дни оно превратилось в склад для аренды. Его охраняют бывший заключенный Трэвис (звезда «Очень странных дел» Джо Кири) и начинающий ветеринар Наоми (знакомая нам по «Варвару» Джорджина Кэмпбелл). Обычная ночная смена превращается в кошмар, когда из-за нарушения температурного режима грибок вырывается на свободу. Теперь этой странной парочке предстоит спасти человечество.

Фильм снят по мотивам одноименной книги прославленного сценариста Дэвида Кеппа, подарившего нам «Парк Юрского периода», «Войну миров» и новые части «Индианы Джонса». А за режиссуру отвечал Джонни Кэмпбелл, снявший отдельные эпизоды «Мира Дикого Запада». Такое сочетание опыта в рассказывании приключенческих историй и мастерства в постановке зрелищных экшен-сцен обещали нечто выдающееся, но реальность столкнулась с жанровыми ограничениями, низкими бюджетами и эстетикой фильмов категории B.

Инопланетное вторжение, мутирующий паразит, подчиненные ему зомби — все это благодатная почва для комедийного хоррора в духе «Дрожи земли» и «Эволюции». И в какой-то степени «Зараза» остроумно обыгрывает клише научно-фантастических фильмов. Например, Лиам Нисон, которого мы привыкли видеть в роли неустрашимых и практически бессмертных спецагентов, здесь иронизирует над своим амплуа: хоть он и рвется в бой, едва появляется опасность, больная спина не дает ему делать это так браво, как прежде. А в одной из сцен герой с усмешкой объясняет, почему «ядерная кнопка» не может лежать в чемоданчике — массовая культура снова проигрывает реальности.

Сердце фильма — обаятельный дуэт Трэвиса и Наоми, которые за короткий промежуток времени сближаются и раскрываются в экстремальной ситуации с лучших сторон. Он, несмотря на отсидку, добряк, который пытается спасти ворвавшихся на склад грабителей от опасности (те, естественно, не верят). Она дополняет его простодушие своим интеллектом и собранностью, не позволяет паниковать и предлагает оптимальные решения. При этом в критический момент она готова заглушить голос разума и довериться чувствам. Правда, каноны комедии не требуют от персонажей глубины, поэтому темных сторон и душевных терзаний героев мы не увидим.

При определенных достоинствах нельзя не заметить и недостатков фильма. Темп, особенно в первой его половине, провисает. Прежде чем зритель доберется до основной истории и познакомится с Трэвисом и Наоми, его ждет долгая экспозиция с заражением австралийской фермы и уничтожением грибка. Остроумные обыгрывания штампов и изящные сюжетные повороты не предлагают ничего радикально нового, а скорее напоминают компиляцию из старых комедийных хорроров.

«Зараза» — необязательный, но не лишенный обаяния фильм. Он не заставит хохотать в голос, но подарит несколько теплых улыбок. Идеальный выбор для пятничного вечера в компании друзей, когда хочется отключить мозг и вспомнить, какими смешными и уютными бывают фильмы про монстров.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
