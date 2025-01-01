Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Клер Холман
Clare Holman
Киноафиша
Персоны
Клер Холман
Клер Холман
Clare Holman
Дата рождения
12 января 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
6.4
Цензор
(2021)
6.0
Хильма
(2022)
5.7
Жду тебя
(2017)
Фильмография Клер Холман
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2022
2021
2018
2017
2006
Все
8
Фильмы
5
Сериалы
3
Актриса
8
Холодное хранилище
Cold Storage
боевик, комедия, фантастика
2025, США
Смотреть трейлер
5.6
Убийственная жара
Killer Heat
криминал, драма, детектив
2024, США
Шервуд
драма, криминал
2022, Великобритания
6
Хильма
Hilma
биография, драма
2022, Швеция
6.4
Цензор
Censor
ужасы
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Маленькая барабанщица
драма, триллер
2018, Великобритания/США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.7
Жду тебя
Waiting for You
драма, детектив
2017, Великобритания / Франция
Рецензия
Льюис
драма, криминал
2006, Великобритания
«Я этого никогда не забуду»: две неловкие сцены в «Великолепном веке», которые довели Мерьем Узерли до слез на съемках
Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»
Попрощайтесь со «следаком» Брагиным: Иван Колесников в «Богах Кнорозова» предстанет в роли великого ученого (фото)
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667