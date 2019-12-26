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Гладиатор
Отзывы о фильме «Гладиатор»
Gladiator
Гладиатор
2000 / Великобритания / США
Трейлер
8.6
Оцените
153
голоса
Рейтинг IMDb: 8.5
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Виктория Лаврова
26 декабря 2019, 11:15
Оценка
Наверное, стоит сразу сказать о том, что смотреть этот фильм с исторической точки зрения — значит, упустить самое главное. Многие критики весьма негативно отзываются об этом, без сомнения, ставшем уже легендарном фильме именно из-за исторических недочётов. На мой взгляд, это ослепляет и лишает возможности увидеть основную мысль картины.
26 декабря 2019, 11:15
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fomi-00
15 августа 2020, 15:47
Оценка
Фильм очень крутой, а без критики в наше время мало вообще, что обходится.
15 августа 2020, 15:47
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Money
26 октября 2021, 11:17
Оценка
Хороший фильм! Который и спустя столько лет смотриться намного лучше многих новоделов. Где есть и сюжет и хороший каст актеров! И его можно на большом экране пересмотреть.
26 октября 2021, 11:17
0
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Моисей
26 октября 2021, 16:10
Оценка
Такую классику исторически- зрелищного кино грех на большой экране не посмотреть!
26 октября 2021, 16:10
0
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