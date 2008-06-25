Мы - легенды!, 2008

Жерве Блондо, посредственный полицейский, над которым издеваются его коллеги из полицейского участка 1-го округа Парижа, мечтает арестовать Кертиса, изворотливого грабителя, который долгое время ускользал от него. В один прекрасный день, когда Жерве преследует Кертиса и, кажется, наконец достигает своей цели, он оказывается на Елисейских полях, которые вдруг выглядят совершенно опустевшими. Более того, это касается всего Парижа: в городе не осталось ни одного человека, кроме Жерве… и Кертиса. Сначала Жерве пытается поймать обидчика, но вскоре, устав от одиночества, они узнают друг друга ближе и становятся друзьями…