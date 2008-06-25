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Мы - легенды!, 2008

2008 / Франция
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жерве Блондо, посредственный полицейский, над которым издеваются его коллеги из полицейского участка 1-го округа Парижа, мечтает арестовать Кертиса, изворотливого грабителя, который долгое время ускользал от него. В один прекрасный день, когда Жерве преследует Кертиса и, кажется, наконец достигает своей цели, он оказывается на Елисейских полях, которые вдруг выглядят совершенно опустевшими. Более того, это касается всего Парижа: в городе не осталось ни одного человека, кроме Жерве… и Кертиса. Сначала Жерве пытается поймать обидчика, но вскоре, устав от одиночества, они  узнают друг друга ближе и становятся друзьями…

  • Этот фильм вдохновлен комиксом «Одни», публиковавшемся с 2006 года. Написанный Фабьеном Вельманном и нарисованный Бруно Газзотти, комикс рассказывает о группе детей, которые просыпаются и обнаруживают, что их город полностью заброшен.
  • Съемки проходили летом 2007 года в Париже. Натурные съемки города, полностью лишенного какой-либо жизни, был получен путем полного перекрытия автомобильного и пешеходного движения. Компьютерные эффекты в фильме не применялись. 
  • Фильм посвящен ученым Пьеру и Марии Кюри, первооткрывателям радиоактивности.

Вы думаете, что для "Формулы-1" существуют специальные трассы? Для наших старых знакомцев, Эрика и Рамзи, нигде нет преград. Они носятся на гоночных болидах по Елисейским полям, и их никто не останавливает! Весь Париж опустел будто бы специально для того, чтобы зрители насладились захватывающими приключениями полицейского и преступника, которым никто не мешает погрузиться в ситуацию, доведенную до абсурда.

7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 1 июня 2020
Премьера в мире 25 июня 2008
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
В ролях
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Хафид Ф. Бенамар
Элоди Буше
Элоди Буше
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мы - легенды! 2 постера
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