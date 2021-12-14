Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Борисов
Илья Борисов
О персоне
Фильмография
Новости
Илья Борисов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Илья Борисов
Родился 6 сентября 1985 года. СССР.
Развернуть
Фильмография Илья Борисов
Яйцо Фаберже
комедия
2022, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Николай Наумов организовывает ограбление в трейлере комедии «Яйцо Фаберже»
Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему ему понравился проект.
Написать
14 декабря 2021 16:50
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом