«Лотерея»: Рецензия Киноафиши

В прокате стартует комедия «Лотерея», повествующая о том, что считать настоящим сокровищем в реалиях среднестатистической семьи.

Что бы ты сделал, если выиграл миллион/миллиард/свой вариант? Кажется, этот вопрос по популярности победил бы даже вопрос о том, какой суперсилой вы хотели бы обладать. Этот вопрос, как и стремление к чудо-выигрышу, не раз становился темой для кинематографических рассуждений. Далеко ходить не надо: недавно отшумел второй сезон «Игры в кальмара», в списке американской классики кино значатся «Крысиные бега», а в 1982 году советские отпускники гонялись за большими деньгами в комедии «Спортлото-82». Теперь за эту тему взялась Соня Карпунина, неоднократно признававшаяся в любви к классической советской комедии, которая всегда была чем-то бóльшим, чем просто развлечением. При этом режиссер по-хорошему обманула зрителя, который, посмотрев трейлер, будет ждать традиционную гонку с препятствиями за сокровищем, а получит лиричную драму с яркими комедийными элементами, как завещали Эльдар Рязанов и Георгий Данелия.

Сережа — мужчина средних лет, затюканный женой, которая затюкана своей матерью. Он настолько робкий, что даже боится отказать продавщице кваса, которая вручает ему лотерейный билет, потому что ей явно нужно реализовать эту пачку. Алексей — тоже муж, но, напротив, волевой и силовой, поэтому готов врезать каждому, в ком видит угрозу для своей жены, что, разумеется, не идет семье на пользу. Поэтому Алексей довольно быстро берет в оборот Сережу, чей лотерейный билет оказывается выигрышным. Две семьи и всё население Сочи, где живут герои, свидетельствуют и поддают жару этой истории о разделе денег с подкупами, обещаниями и неожиданными приступами благородства.

Как и в случае со «Спортлото-82», ставка в этой комедии сделана на актерский состав. Евгений Кулик и Алексей Серебряков создают комический дуэт противоположностей, причем очень буквальный, начиная с причесок и физической формы и заканчивая подходом к жизни. Один мямлит, другой рычит. Один идет напролом, другой неумело просчитывает каждый шаг. Такой гротеск отсылает зрителей к условностям комедийного жанра. Их жены — Агния Кузнецова и Анна Михалкова — на их фоне смотрятся почти сестрами: каждая просто хочет спокойной жизни, но в своем представлении. Но именно эти женщины поворачивают традиционный сюжет о разделе выигрыша в непредсказуемую трагикомедию. Ирина Розанова и Мила Ершова — два раздражителя ситуации, от узнавания поведения которых становится и грустно, и смешно, и снова грустно.

«Лотерея» — несовременное кино в том представлении, которое сейчас требует критика. В нем никто не слышал ни о какой толерантности, здоровых отношениях и красных флагах. Здесь красным будет разбитый нос партнера по танцам одной из героинь, и пусть это странно, но мы, зрители, все равно будем смеяться на этом моменте, потому что именно через юмор и остроактуальную тему из той же «Игры в кальмара» режиссер приведет нас к этому смеху. Соня Карпунина показывает свое бесстрашие, снимая не модное кино, а народное. Олдскульный персонаж Серебрякова, стереотипная выразительная теща Розанова и застрявший в позднем советском детстве Кулик бросают вызов публике, которая хочет, чтобы мир выглядел как в рилсах из соцсетей. Соня оказывается не только смелым, но также чувствительным и тонким режиссером, когда во второй половине ленты резко меняет жанр и экранизирует выражение «противоположности притягиваются» в формате бадди-муви, но так лирично, что на секунду может показаться, что вы смотрите уже совсем другое кино.

Пожалуй, самым современным и наиболее тонко выстроенным персонажем в «Лотерее» является героиня Анны Михалковой. Это удивительно, но она, с одной стороны, оказывается зеркалом персонажа Евгения Кулика, а с другой — транслирует с экрана как раз те самые актуальные здоровые современные ценности, которые уже нормально ждать в современном популярном кино. И она же оказывается самым человечным персонажем, что бы это ни значило в контексте выигранного миллиарда рублей.

Кстати, важная особенность этого сочинского фильма в том, что это не летняя пляжная комедия, а довольно бытовая история. Но при этом город обеспечивает картину еще одним важным персонажем — морем. Оно символизирует свободу, о которой в своем понимании мечтают все персонажи, но всё никак не решаются в него выйти. Также важно, с какой тонкостью Соня Карпунина подходит киношуткам внутри своего фильма. Даю подсказку: обратите внимание, кто играет отца персонажа Кулика, и вспомните, кого в одном из российских сериалов сыграл Алексей Серебряков. Обещаю, будет смешно.

Возможно, «Лотерея» не так уморительна, как хочется от комедии в ближайшие выходные. Но она человечна, узнаваема и совершенно точно способна спровоцировать спрос на лотерейные билеты в ближайшие недели. Ведь если у героев получилось, может, и нам повезет?