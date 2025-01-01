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The Way of the Wind
The Way of the Wind, : актеры и роли
The Way of the Wind, : актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик
Terrence Malick
В ролях
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
Марк Райлэнс
Mark Rylance
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Нуман Аджар
Numan Acar
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Сара Грин
Sarah Greene
Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
Кон О’Нилл
Con O'Neill
Дуглас Бут
Douglas Booth
Джозеф Моул
Joseph Mawle
Мартин МакКанн
Martin McCann
Али Сулиман
Ali Suliman
Адам Нагаитис
Adam Nagaitis
Карел Роден
Karel Roden
Сара-Софи Бусснина
Sarah-Sofie Boussnina
Селим Байрактар
Selim Bayraktar
Иоаким Чобану
Ioachim Ciobanu
Геза Рёриг
Géza Röhrig
Ори Феффер
Ori Pfeffer
Макрам Хури
Makram Khoury
Дафна Скочча
Daphne Scoccia
Марио Опинато
Mario Opinato
Орфео Орландо
Orfeo Orlando
Альфонсо Постильоне
Alfonso Postiglione
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