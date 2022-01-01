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Макрам Хури
Макрам Хури
Makram Khoury
О персоне
Фильмография
Макрам Хури
Makram Khoury
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Дата рождения
30 мая 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Иерусалим, Израиль
Фильмография Макрам Хури
Заговор в Каире
драма, триллер
2022, Швеция / Франция / Финляндия / Дания
6.0
Венецианский купец
спектакль
2015, Великобритания
0.0
Повесть о любви и тьме
драма
2015, США
6.0
Шрам
драма
2014, Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
8.0
Танцующий в пустыне
биография, драма
2014, Великобритания / Россия
7.0
Лекарь: Ученик Авиценны
приключения, драма, исторический
2013, Германия
7.0
Тело
мистика, драма, мелодрама
2001, США / Израиль / Германия
6.0
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