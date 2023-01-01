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Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
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The Way of the Wind
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The Way of the Wind

The Way of the Wind,

Германия / Исландия / Италия / Мальта / Марокко / Турция / Великобритания / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Возраст 18+
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Марк Райлэнс
Марк Райлэнс
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Нуман Аджар
Нуман Аджар
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Way of the Wind 1 постер
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