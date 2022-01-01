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Селим Байрактар
Selim Bayraktar
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Персоны
Селим Байрактар
Селим Байрактар
Selim Bayraktar
Дата рождения
17 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Киркук, Ирак
Популярные фильмы
Наследники
(2018)
7
Изумрудный Феникс
(2020)
0
Великолепный век
(2011)
0
Фильмография Селим Байрактар
Жанр
Все
Драма
Исторический
Семейный
Год
Все
2020
2018
2011
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Изумрудный Феникс
драма
2020, Турция
7
Наследники
драма, семейный
2018, США
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
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