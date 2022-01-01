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Селим Байрактар
Селим Байрактар Selim Bayraktar
Киноафиша Персоны Селим Байрактар

Селим Байрактар

Selim Bayraktar

Дата рождения
17 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Киркук, Ирак

Популярные фильмы

Наследники
Наследники (2018)
7
Изумрудный Феникс
Изумрудный Феникс (2020)
0
Великолепный век
Великолепный век (2011)
0

Фильмография Селим Байрактар

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Изумрудный Феникс
Изумрудный Феникс
драма 2020, Турция
Наследники 7
Наследники
драма, семейный 2018, США
Великолепный век
Великолепный век
драма, исторический 2011, Турция
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