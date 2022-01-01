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Али Сулиман
Али Сулиман
Ali Suliman
О персоне
Фильмография
Али Сулиман
Ali Suliman
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Дата рождения
4 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Али Сулимана
Родился 10 октября 1977 года. Назарет, Израиль.
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Фильмография Али Сулимана
Пустыня
драма, мелодрама
2021, Эстония / Швеция / Финляндия
6.0
200 метров
драма, приключения
2020, Палестина / Иордания / Катар / Италия / Швеция
7.0
Должно быть, это рай
комедия
2019, Франция / Канада
7.0
Надя — временное имя
драма
2015, Израиль
6.0
Полет домой
мелодрама, драма
2014, Бельгия / Германия
6.0
Уцелевший
боевик, триллер, военный, драма
2013, США
7.0
Атака
драма
2012, Ливан / Франция / Катар / Бельгия
7.0
Зайтун
драма, приключения, военный, триллер
2012, Великобритания / Израиль
6.0
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