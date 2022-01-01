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Геза Рёриг
Геза Рёриг
Géza Röhrig
О персоне
Фильмография
Геза Рёриг
Géza Röhrig
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Дата рождения
11 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Будапешт, Венгрия
Биография Геза Рёриг
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Фильмография Геза Рёриг
Сопротивление
военный, драма
2021, США
6.0
Цивилизация
драма, фантастика, триллер
2020, Великобритания / Бельгия / Эстония / Сербия / Швеция
5.0
В прах
драма, комедия
2018, США
5.0
Сын Саула
триллер, исторический, драма
2015, Венгрия
7.0
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