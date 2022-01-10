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Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Martin McCann
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Мартин МакКанн
Martin McCann
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Дата рождения
20 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Мартина МакКанна
Родился 20 июля 1983 года. Белфаст, Ирландия.
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Фильмография Мартина МакКанна
Волк
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Из огня да в полымя
триллер
2020, Ирландия / Великобритания
5.0
Три секунды
криминал, драма
2018, Великобритания
8.0
Калибр
драма, триллер
2018, Великобритания
6.0
Тюрьма Мейз
криминал, детектив, триллер
2017, Великобритания / Ирландия / Швеция / Германия
5.0
Отвязные приключения в Лондоне
драма, комедия
2017, США / Великобритания
5.0
Меня зовут Эмили
драма
2015, Ирландия
6.0
X+Y
драма
2014, Великобритания
7.0
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10 января 2022 14:19
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