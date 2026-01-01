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Мартин МакКанн
Martin McCann
Киноафиша
Персоны
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Martin McCann
Дата рождения
20 июля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Мартина МакКанна
Родился 20 июля 1983 года. Белфаст, Ирландия.
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Популярные фильмы
8.2
Тихий океан
(2010)
8.1
Крах
(2013)
8.0
Не говори ничего
(2024)
Фильмография Мартина МакКанна
6.2
Заложник
драма, триллер, мини-сериал
2025, Великобритания
8
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драма, исторический, мини-сериал
2024, США/Ирландия
8
Голубые огни
драма, криминал
2023, Великобритания
5.8
Рубеж выживания
Last Sentinel
фантастика, триллер, драма
2023, Эстония / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Волк
Wolf
драма, мистика, триллер
2021, Ирландия / Великобритания / Польша
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Рецензия
6.1
Из огня да в полымя
Wildfire
триллер
2020, Ирландия / Великобритания
7
Темпл
драма, триллер
2019, Великобритания
6.2
Смерть и соловьи
драма, мелодрама, мини-сериал
2018, Великобритания
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Новости о Мартине МакКанне
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