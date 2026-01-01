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Мартин МакКанн
Мартин МакКанн Martin McCann
Киноафиша Персоны Мартин МакКанн

Мартин МакКанн

Martin McCann

Дата рождения
20 июля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Мартина МакКанна

Родился 20 июля 1983 года. Белфаст, Ирландия.

Популярные фильмы

Тихий океан 8.2
Тихий океан (2010)
Крах 8.1
Крах (2013)
Не говори ничего 8.0
Не говори ничего (2024)

Фильмография Мартина МакКанна

Заложник 6.2
Заложник
драма, триллер, мини-сериал 2025, Великобритания
Не говори ничего 8
Не говори ничего
драма, исторический, мини-сериал 2024, США/Ирландия
Голубые огни 8
Голубые огни
драма, криминал 2023, Великобритания
Рубеж выживания 5.8
Рубеж выживания Last Sentinel
фантастика, триллер, драма 2023, Эстония / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Волк 5.6
Волк Wolf
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
Смотреть трейлер Рецензия
Из огня да в полымя 6.1
Из огня да в полымя Wildfire
триллер 2020, Ирландия / Великобритания
Темпл 7
Темпл
драма, триллер 2019, Великобритания
Смерть и соловьи 6.2
Смерть и соловьи
драма, мелодрама, мини-сериал 2018, Великобритания
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Новости о Мартине МакКанне
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