Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей

ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина

Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)

Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно