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Poster of Baba Yaga spasaet mir
6.4
Baba Yaga spasaet mir - Trailer
Kinoafisha Films Baba Yaga spasaet mir
6.4

Baba Yaga spasaet mir

, 2023
Baba Yaga spasaet mir
Russia / Family, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Baba Yaga spasaet mir
6.4
Baba Yaga spasaet mir - Trailer
Baba Yaga spasaet mir  Trailer

Cast

Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Lyudmila Artemeva
Lyudmila Artemeva
Baba Yaga
Glafira Tarkhanova
Glafira Tarkhanova
Grigory Siyatvinda
Grigory Siyatvinda
Olesya Zheleznyak
Olesya Zheleznyak
Saveliy Kudryashov
Senka
Marat Basharov
Marat Basharov
Rezhissyor
Sergey Styopin
Sergey Styopin
Polina Bakhtigozina
Devochka s mamoy
Irina Chipizhenko
Irina Chipizhenko
Babushka v bolnitse
Valeria Christiansen
Mama devochki
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Leshiy
Director Karen Zaharov
Writer Yuriy Nenev, Armen Ananikyan, Evgeniy Vikharev, Sergey Yudakov
Composer Igor Babaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 October 2023
World premiere 3 August 2023
Release date
3 August 2023 Russia Наше кино
3 August 2023 Azerbaijan
3 August 2023 Bulgaria
10 August 2023 Kazakhstan 6+
10 August 2023 Kyrgyzstan
3 August 2023 Moldova
3 August 2023 Tajikistan
10 August 2023 Uzbekistan 6+
Budget 150,000,000 RUR
Worldwide Gross $6,917,919
Production Fresh film, Lime Cinema
Also known as
Baba Yaga spasaet mir, Баба Яга спасает мир, Яга-2020

Film rating

6.4
Rate 156 votes
4.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2926 In the Family genre  295 In the Comedy genre  771 In films of Russia  410 In films of 2023  178
Updated 25 February 2026

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Baba Yaga spasaet mir - Trailer
Baba Yaga spasaet mir Trailer
Baba Yaga spasaet mir - Trailer
Baba Yaga spasaet mir Trailer
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