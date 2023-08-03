Cast
Valeria Christiansen
Mama devochki
Cast and Crew
Writer
Yuriy Nenev, Armen Ananikyan, Evgeniy Vikharev, Sergey Yudakov
Composer
Igor Babaev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2023
Online premiere
19 October 2023
World premiere
3 August 2023
Release date
|3 August 2023
|Russia
| Наше кино
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|3 August 2023
|Azerbaijan
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|3 August 2023
|Bulgaria
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|10 August 2023
|Kazakhstan
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|6+
|10 August 2023
|Kyrgyzstan
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|3 August 2023
|Moldova
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|3 August 2023
|Tajikistan
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|10 August 2023
|Uzbekistan
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|6+
Budget
150,000,000 RUR
Worldwide Gross
$6,917,919
Production
Fresh film, Lime Cinema
Also known as
Baba Yaga spasaet mir, Баба Яга спасает мир, Яга-2020