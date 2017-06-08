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Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
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Глафира Тарханова
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Дата рождения
9 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Электросталь, СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Глафиры Тархановой
Родилась 9 ноября 1983 года. Электросталь, СССР (Россия).
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Фильмография Глафиры Тархановой
Куда течет море
драма
2018, Россия
6.0
Блюз для сентября
мелодрама
2016, Россия
5.0
По секрету всему свету
мелодрама
2015, Россия
6.0
Золотая невеста
мелодрама
2014, Россия
5.0
Проверка на любовь
мелодрама
2013, Россия
3.0
Собачий рай
семейный
2013, США
5.0
Счастливый маршрут
мелодрама
2013, Россия
6.0
Три женщины Достоевского
драма
2011, Россия
6.0
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8 июня 2017 16:36
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