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Киноафиша Новости Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир»

Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир»

12 мая 2023 10:08
Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир»

Авторами фильма выступили создатели «Артека. Большое путешествие» и «Первого Оскара».

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер сказочного приключенческого фильма «Баба Яга спасает мир». Главные роли в картине исполнили Людмила Артемьева («Сваты»), Савелий Кудряшов («Праведник»), Олеся Железняк («Поехавшая»), Ян Цапник («Модный синдикат») и Григорий Сиятвинда («Ресторан по понятиям»).

В центре сюжета — любознательный школьник Сенька (Кудряшов), случайно попадающий в таинственный волшебный лес. Это место скрыто от посторонних глаз заклинанием Бабы Яги (Артемьева), призванным огородить людей от дремлющего в лесу зла. Тревожные знаки указывают на то, что ее магия ослабевает с каждым днем, и силы тьмы вскоре пробудятся ото сна. Пытаясь предотвратить катастрофу, Баба Яга отправляется в мир людей, чтобы отыскать мощнейшее волшебное оружие — дивноцвет. Однако старая колдунья оказывается не готова к столкновению с причудами современного города.

В это же время в темных подземельях Кощей Бессмертный (Сиятвинда) начинает строить козни против Яги, чтобы отомстить ей за поражение, которое она нанесла ему много веков назад. Попав в самый эпицентр битвы добра и зла, Сенька вынужден вступить в бой за судьбу мира и определиться с тем, к какой из сторон он хочет примкнуть в этом противостоянии.

Режиссером ленты выступил Карен Захаров, ранее работавший над фильмом «Артек. Большое путешествие», а также сериалами «Папины дочки» и «Я лечу». Сценарий написал Юрий Ненев, наиболее известный по военной драме «Первый Оскар» и мелодраме «Между нами глубокое море».

Дата выхода «Баба Яга спасает мир» пока неизвестна.

Фото: «Наше Кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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